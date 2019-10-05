Важные вопросы о здоровье мамы и малыша

Каждая мама — независимо от опыта — рано или поздно сталкивается с недостатком информации. Кажется, что в сети интернет можно найти любые ответы — но как проверить их достоверность и правильность? Едва ли в вопросах детского здоровья можно полагаться на случайные источники, поэтому мы обратились к специалистам детской поликлиники "Мать и дитя — ИДК" с просьбой прокомментировать три популярных ситуации.

- Почему у ребенка может возникнуть пищевая аллергия? Это наследственный фактор или есть еще какие-то причины?

- Пищевая аллергия может развиваться у детей на первом году жизни и проявляться как высыпаниями на коже, так и проблемами с пищеварением — например, срыгиваниями или коликами, — отвечает врач-педиатр Евгения

Куличкова. — Дело в том, что когда ребенок рождается, большинство его органов находятся на стадии "дозревания", поэтому у новорожденных крох снижена выработка ферментов, нарушен, а точнее еще полностью не сформирован, состав микрофлоры. Получается, что многие крупные молекулы (то, из чего состоит любой пищевой продукт), попав в животик младенца, просто не могут перевариться. Поэтому-то мы и не кормим малышей до определенного возраста фруктами, творожком и мясом — из-за повышенной проницаемости слизистой кишечника, что также является особенностью новорожденного. Эти молекулы проникают в кровеносные сосуды. На них вырабатываются антитела, которые называются IgE. Так происходит "сенсибилизация" — повышенная чувствительность к определенным макромолекулам. Проще говоря, механизм таков: познакомившись с макромолекулами, организм вырабатывает антитела, которые при следующей встрече с этими продуктами отреагируют аллергической реакцией. Пищевая сенсибилизация может развиваться с первых дней или месяцев жизни ребенка.

Факторами риска развития аллергических реакций у детей, действительно, могут быть наследственная предрасположенность и экологическое неблагополучие окружающей среды — в том числе курение матери во время беременности. Но негативную роль играет и гестоз, а следовательно, гипоксия (кислородное голодание) плода, и инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности, проводимое лечение антибиотиками. Опасно и избыточное употребление кормящей матерью коровьего молока, творога, других высокоаллергенных продуктов: шоколада, орехов, клубники, апельсинов, красной рыбы и икры. Нежелателен перевод ребенка на смешанное или искусственное вскармливание, особенно с использованием неадаптированных молочных смесей, и назначение цельного коровьего молока на первом году жизни в качестве основного продукта питания.

При первых признаках аллергии необходимо как можно раньше установить и устранить ее причину. Следует сразу же обратиться к врачу-гастроэнтерологу, а затем к аллергологу. Нельзя дожидаться, что все пройдет само собой, так как каждый новый прием аллергена усугубляет проявления на коже и способствует прогрессированию процесса.

- Ребенку всего пять лет, но он постоянно жалуется на головные боли. С чем это может быть связано и к какому врачу нужно идти?

- Если малыш жалуется на головные боли, а вы замечаете у него повышенную утомляемость, возбудимость или нарушение сна, в первую очередь нужно задуматься о диагностике — говорит кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики Юлия Яхина. — К примеру, транскраниальное УЗИ головного мозга поможет ответить на многие вопросы. Это новое современное обследование, которое до недавнего времени в нашей стране не проводилось, оно не требует никакой подготовки ребенка и занимает всего 10–15 минут.

Особенно важно его сделать, если на первом году жизни крохи врачи ставили диагноз гидроцефалии или гидроцефального синдрома, повышения внутричерепного давления. В этих случаях транскраниальное УЗИ головного мозга определит наличие, улучшение или полное отсутствие этих проблем и д ругой анатомической патологии. Процедуру можно проводить детям старше полутора лет — ее делают через тонкие кости черепа и межкостные швы. Имейте в виду, что часто вместо дорогостоящих КТ и МРТ головного мозга можно сделать обычное УЗИ, стоимость которого значительно ниже. При этом транскраниальное УЗИ не всегда может заменить эти виды обследования, поэтому только врач должен решить, какое исследование необходимо.

- Как проявляется прослеродовая депрессия? Неужели никак нельзя ее контролировать?

- Каждому из нас хорошо знакома картина: молодая мама, переполненная любовью и нежностью к своему малышу, рядом любящий муж и многочисленная довольная родня, — говорит клинический (медицинский) психолог Татьяна Галкова. — Дальше каждый сам дорисует то, что ему по вкусу. В нашей голове полным-полно стереотипов, поэтому возникает вопрос: а разве может быть иначе? Оказывается, может… С рождением малыша жизнь мамы и всей семьи в целом полностью меняется. Даже будучи готовой к этому, женщина вынуждена преодолевать новые ситуации и трудности. Она сильно устает и хандрит, что проявляется повышенной тревогой, плаксивостью, нарушением сна и аппетита, перепадами настроения. Но при этом молодая мама, как правило, не теряет ощущения радости от новой роли и от общения с ребенком. Однако это состояние иногда почему-то затягивается, а физические и психические силы начинают истощаться. В этом случае специалисты говорят о послеродовой депрессии.

От хандры депрессия отличается более интенсивными проявлениями и длительностью. Ее симптомами могут быть затяжные тревога, плаксивость, грусть, упадок сил, расстройство сна и аппетита. Важными особенностями являются потеря интереса матери к ребенку, нежелание с ним взаимодействовать. Как следствие, у женщины возникает сильное чувство вины. За помощью она обычно не обращается и, скрывая плохое самочувствие или теряя силы, поддерживает образ идеальной мамы. Что же делать? Несмотря ни на что, важно контролировать собственное состояние, и в случае если "что-то идет не так", не маскировать проблему, а обращаться за помощью к специалисту, в данном случае врачу-психотерапевту. Важно помнить, что просить помощи — это очень естественно. Самолечение же категорически запрещается. Не стоит бояться казаться "плохой" мамой. Если женщина решает для себя, что она хорошая мать, значит, она хорошая, вне зависимости от мнения социума. Ребенку не нужны доказательства "хорошести" или "плохости" своей мамочки — для малыша она всегда самая лучшая. Поэтому не забывайте заботиться о себе и следить за здоровьем, а при необходимости обращения к специалисту не откладывайте проблему на потом.