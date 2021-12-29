В Самарской области спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа в 2021 г. вырос на 74%

По данным Авито Авто, в 2021 г. спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа в Самарской области вырос на 74%, рост предложения составил 42% по сравнению с 2020 годом. Как отмечают эксперты сервиса, рост в сегменте привозимых авто с пробегом из-за границы связан с общим дефицитом и ростом средних цен на авторынке РФ. Средняя цена на ввозимые из-за границы автомобили с пробегом в Самарской области по итогам года составила 1 260 000 рублей — на 85,6% больше, чем в прошлом году.

Среди автомобилей с пробегом из-за рубежа, наибольшим спросом на Авито Авто в Самарской области пользуются модели Honda CR-V, Lexus GX и Honda Accord.

"В 2021 году спрос на рынке автомобилей с пробегом в России в целом рос быстрее предложения. В условиях общего дефицита на авторынке РФ ввоз автомобилей с пробегом из-за границы приобрел популярность — возможностью реализовать такую услугу, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке, воспользовались как частные продавцы, так и компании, специализирующиеся на подобных сделках", — отмечают эксперты Авито Авто.

Самые востребованные марки и модели ввозимых из-за границы автомобилей с пробегом в Самарской области

По доле спроса в топ-5 популярных брендов авто с пробегом, ввозимых из-за рубежа, в Самарской области входят в порядке убывания Honda, Lexus, Toyota, Nissan и Renault.

На первой строчке по уровню спроса в рейтинге моделей автомобилей, ввозимых из-за границы, в регионе — Honda CR-V, на втором месте — Lexus GX. Третью позицию занимает Honda Accord, четвертую — Honda Civic, а пятую — Toyota Alphard.