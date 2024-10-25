В Самарской таможне рассказали, как правильно ввести машину из дальнего зарубежья

В среду, 23 октября, на пресс-конференции первый заместитель начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин рассказал журналистам, о порядке ввоза физическими лицами транспортных средств и их таможенном оформлении.

В соответствии с п. 11 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется либо самим декларантом, который ввозит транспортное средство, либо таможенным представителем на основании договорных отношений с этим декларантом.

Вячеслав Капустин пояснил, что декларирование осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации, которая заполняется и подается в таможенный орган. После проведения таможенного контроля принимается решение о выпуске транспортного средства в свободное обращение. В связи с этим на пассажирской таможенной декларации проставляются специальные отметки, печати, штампы и документ передается гражданину.

Транспортные средства, которые приобретаются физическими лицами, могут ввозиться как самостоятельно, так и на автовозах перевозчиками.

"У нас сейчас очень актуальным стал вопрос нарушений определенных норм Кодекса об административных правонарушениях в части статей 16.9 и 16.10 КоАП РФ перевозчиками, которые перевозят по договорам транспортные средства на автовозах для физических лиц, — отметил Вячеслав Капустин. — Смысл состоит в том, что автомобиль, перевозимый в соответствии с таможенным транзитом, должен быть доставлен в место доставки тем лицом, которое перевозило это транспортное средство — перемещало его через таможенную границу, а именно перевозчиком. После того как перевозчик пересек границу, он обязан доставить машину в таможенный орган назначения. Передача третьим лицам, даже получателю данного транспортного средства категорически запрещена".

Однако, по словам Вячеслава Капустина, в последнее время автовозы часто передают машины заказчикам до прибытия на таможенный пост.

"Если физическое лицо вместо перевозчика обращается в таможенный орган, представляет документы для закрытия процедуры таможенного транзита, перевозчик может попасть под административную ответственность в части статьи 16.9 КоАП РФ. Штраф очень большой — от 300 до 500 тысяч рублей. А на транспортное средство может быть наложен арест, — говорит Вячеслав Капустин. — Ситуация, конечно, неприятная для владельцев автомобилей. Для декларантов, для наших граждан — физических лиц. Потому что они не знают об этом. Все знать невозможно, конечно, но хотелось бы обратить на этот момент внимание".

Также Вячеслав Капустин подробно остановился на том, как физическому лицу приобрести, доставить и получить в пользование транспортное средство.

"Если гражданин выбрал иностранное транспортное средство, решил привести его в Россию и оформить его самостоятельно, то ему необходимо обратиться в таможенный орган по месту нахождения для внесения суммы налогов, платежей и пошлин на данную машину в качестве обеспечения. После этого ему выдается сертификат обеспечения, который он представляет на границе при ввозе этого автомобиля для оформления транзита. По прибытии на таможенный пост назначения гражданин представляет транзитную декларацию и сертификат обеспечения. При этом необходимо обратить внимание на срок доставки, нарушение которого может привести к административной ответственности. После закрытия транзита собственник подает пассажирскую таможенную декларацию и по завершении таможенного оформления он может забрать свою машину", - пояснил он.

В зоне деятельности Самарской таможни транспортные средства, которые ввозятся физическими лицами, могут доставляться на четыре таможенных поста: Самарский таможенный пост (Самара, ул. Товарная, 5), Оренбургский таможенный пост (Оренбург, ул. Донгузская, 62А), Орский таможенный пост (Орск, ул. Молодежная, 6А) и Ульяновский таможенный пост (Ульяновск, Заволжский район, 42-й проезд).