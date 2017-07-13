Какие новшества появились в регистрации ипотеки

Приобретение квартиры с помощью заемных средств стало делом привычным. Но процедура оформления ипотеки постоянно совершенствуется. Вот и в этом году вступило в силу сразу несколько изменений федерального закона, влияющих на регистрацию договоров при долевом строительстве.

С начала этого года вступил в силу федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", который усовершенствовал процедуру регистрации ипотеки. В первую очередь он облегчает жизнь участников долевого строительства и владельцев индивидуальных жилых домов, которые пользуются заемными средствами.

Теперь при строительстве индивидуального жилого дома ипотека регистрируется на земельный участок. А после возведения на нем строения договор ипотеки автоматически переходит на новую недвижимость. Ранее для этого требовалось писать отдельное заявление, обращаться за регистрацией прав и оплачивать госпошлину (1 тыс. рублей для граждан, 2 тыс. рублей — для юрлиц). "Процедура упростилась: не нужно затрачивать дополнительных сил и средств, — поясняет начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук. — Заявитель регистрирует свои права на возведенный объект, и мы переносим ипотеку на эти объекты. Для банка это будет гарантией того, что увеличивается объем имущества, которое находится в залоге".

Однако здесь, чтобы не возникли сложности у тех, кто строит свое жилье по схеме долевого участия, необходимо знать некоторые нюансы. Договор "долевки" регистрируется застройщиком на один большой земельный участок под несколькими будущими многоквартирными домами. Когда же жилье уже построено, граждане пытаются оформить квартиры на себя, но не знают, на какие именно земельные участки был оформлен их залог.

В действительности существует два способа избежать приостановки или отказа: либо заказать выписку о своих правах на территории Самарской области (информация предоставляется платно, стоимость выписки для физических лиц в бумажном виде составляет 650 рублей, в электронном — 400 рублей), либо обратиться к застройщику за уточнением, на каком земельном участке располагается строящийся объект со всеми ограничениями (обременениями) прав. Именно на этот земельный участок и предстоит прекращать ограничение (ипотеку), поясняет начальник отдела регистрации ипотеки.

Аделаида Гук, начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области:

— Дом построен, люди идут регистрировать квартиры и не могут прекратить ипотеку, которая изначально была на одном большом земельном участке, не зная, где конкретно их залог. Это, естественно, увеличивает количество приостановлений, а потом и отказов в государственной регистрации недвижимости.