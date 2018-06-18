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Рынок жилья Недвижимость

В Самаре за месяц в два раза увеличилось количество квартир, выставленных на продажу

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае 2018 года в Самаре было представлено 3085 предложений о продаже квартир. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Сообщается, что по сравнению с апрелем текущего года количество продаваемой недвижимости увеличилось почти в два раза (в апреле в Самаре было 1669 предложений о продаже вторичного жилья).

Средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости в областной столице составляет 56,6 тыс. рублей.

Теги: Самара нежвижимость жилье СОФЖИ

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