В Самаре за месяц в два раза увеличилось количество квартир, выставленных на продажу

В мае 2018 года в Самаре было представлено 3085 предложений о продаже квартир. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Сообщается, что по сравнению с апрелем текущего года количество продаваемой недвижимости увеличилось почти в два раза (в апреле в Самаре было 1669 предложений о продаже вторичного жилья). Средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости в областной столице составляет 56,6 тыс. рублей.