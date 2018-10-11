16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как сдать квартиру, чтобы не стать жертвой недобросовестных арендаторов На вторичном рынке Самары квартиры продаются за 58 тыс. руб. за 1 кв. метр После ЧМ в Самаре рухнули цены на краткосрочную аренду жилья С 1 июля изменяется форма ипотечной закладной Самарцам рекомендуют не тянуть с приобретением жилья

Рынок жилья Недвижимость

Для дольщиков заработал новый сайт

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати

У дольщиков появилась возможность узнать больше о застройщике. С первого октября этого года застройщики обязаны размещать информацию о себе на сайте наш.дом.рф, достоверность данных на котором обеспечивается федеральным законом "Об участии в долевом строительстве". Об этом рассказал начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев.

Прежде чем приобрести "долевку" специалисты рекомендуют внимательно изучить материалы о компании-застройщике. Раньше информацию об учредителях, деятельности и проектах фирмы можно было посмотреть только на ее сайте. Сегодня все сведения застройщики обязаны параллельно размещать и на общероссийском портале наш.дом.рф, который создан по решению законодателей Российской Федерации и аккумулирует на одном информационном ресурсе всю необходимую информацию для принятия решения о покупке недвижимости. "Штраф за несвоевременное размещение информации, за неразмещение, а также за размещение неполной или заведомо ложной информации на сайте наш.дом.рф для застройщиков существенный: от 50 до 200 тыс. рублей, — говорит Сергей Лазарев. — Поэтому можно предположить, что застройщики серьезно отнесутся к этой новой обязанности".

К слову, в Самарской области застройщики достаточно быстро осваивают новеллы в сфере участия в долевом строительстве. Так, внедрение процесса заключения договоров участия в долевом строительстве с уплатой взносов в Фонд защиты прав граждан в 63-м регионе прошло без каких-либо негативных последствий.

Знакомой стала для застройщиков и процедура подачи документов на регистрацию договоров участия в долевом строительстве в электронном виде: опробована технология, залеплены умения в части обращений за регистрацией через Интернет, сделаны выводы об удобстве и меньших трудозатратах. В итоге за 9 месяцев 2018 года доля заявлений, поданных в электронном виде в Самарской области составила почти 16% от общего количества регистрации договоров участия в долевом строительстве.

В этом году серьезный прорыв по подаче документов в электронном виде на регистрацию "долевок" наблюдается в Тольятти: за 9 месяцев текущего года доля заявлений в электронном виде составила 19%, тогда как за весь 2017 год она составляла 5,4%. "Договоры участия в долевом строительстве, которые поступили в электронном виде, регистрируются всего за три рабочих дня, — говорит Сергей Лазарев. — Гражданин получает зарегистрированный договор в электронном виде. Факт регистрации подтверждается усиленной квалифицированной цифровой подписью регистратора".

Теги: Лазарев Сергей Росреестр Самара недвижимость регистрация долевое строительство

Последние комментарии

Тоша Золотарёв 04 октября 2015 09:30 Почем в Самаре жизнь «на высоте»?

ЖК Гастелло РФ сдан 19.12.2014

Тоша Золотарёв 04 октября 2015 09:22 Почем в Самаре жизнь «на высоте»?

В Арго срок сдачи по проектной декларации I квартал 2016

Фото на сайте

Как купить "трешку" по разумной цене

Как купить "трешку" по разумной цене

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4