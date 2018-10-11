Для дольщиков заработал новый сайт

У дольщиков появилась возможность узнать больше о застройщике. С первого октября этого года застройщики обязаны размещать информацию о себе на сайте наш.дом.рф, достоверность данных на котором обеспечивается федеральным законом "Об участии в долевом строительстве". Об этом рассказал начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев.

Прежде чем приобрести "долевку" специалисты рекомендуют внимательно изучить материалы о компании-застройщике. Раньше информацию об учредителях, деятельности и проектах фирмы можно было посмотреть только на ее сайте. Сегодня все сведения застройщики обязаны параллельно размещать и на общероссийском портале наш.дом.рф, который создан по решению законодателей Российской Федерации и аккумулирует на одном информационном ресурсе всю необходимую информацию для принятия решения о покупке недвижимости. "Штраф за несвоевременное размещение информации, за неразмещение, а также за размещение неполной или заведомо ложной информации на сайте наш.дом.рф для застройщиков существенный: от 50 до 200 тыс. рублей, — говорит Сергей Лазарев. — Поэтому можно предположить, что застройщики серьезно отнесутся к этой новой обязанности".

К слову, в Самарской области застройщики достаточно быстро осваивают новеллы в сфере участия в долевом строительстве. Так, внедрение процесса заключения договоров участия в долевом строительстве с уплатой взносов в Фонд защиты прав граждан в 63-м регионе прошло без каких-либо негативных последствий.

Знакомой стала для застройщиков и процедура подачи документов на регистрацию договоров участия в долевом строительстве в электронном виде: опробована технология, залеплены умения в части обращений за регистрацией через Интернет, сделаны выводы об удобстве и меньших трудозатратах. В итоге за 9 месяцев 2018 года доля заявлений, поданных в электронном виде в Самарской области составила почти 16% от общего количества регистрации договоров участия в долевом строительстве.

В этом году серьезный прорыв по подаче документов в электронном виде на регистрацию "долевок" наблюдается в Тольятти: за 9 месяцев текущего года доля заявлений в электронном виде составила 19%, тогда как за весь 2017 год она составляла 5,4%. "Договоры участия в долевом строительстве, которые поступили в электронном виде, регистрируются всего за три рабочих дня, — говорит Сергей Лазарев. — Гражданин получает зарегистрированный договор в электронном виде. Факт регистрации подтверждается усиленной квалифицированной цифровой подписью регистратора".