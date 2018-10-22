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Рынок жилья Недвижимость

Кадастровая палата проведет лекцию для работающих с недвижимостью

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 октября в 10 часов в Кадастровой палате Самарской области по адресу Самара, ул. Ленинская, 25а состоится лекция для служащих органов госвласти и МСУ, кадастровых инженеров, профессиональных участников рынка недвижимости и всех желающих.

Специалисты ведомства расскажут об особенностях кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. Будут рассмотрены наиболее распространенные вопросы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета и регистрацией прав на индивидуальные жилые и садовые дома. В рамках обучающего мероприятия разговор коснется особенностей уведомительного порядка строительства, реконструкции жилых (ИЖС) и садовых домов. Также предполагается рассмотрение оснований и порядка снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, в случае отсутствия информации о правах в ЕГРН и правоустанавливающих документов.

Основная цель проведения обучающего семинара - повышение качества и доступности государственных услуг Росреестра, информированности участников профессионального рынка лиц об изменениях законодательства РФ в связи с вступлением в силу некоторых новых нормативных актов. Подробности можно узнать по тел. 8(846) 277-74-68.

Теги: кадастровая палата прямая линия недвижимость кадастровый инженер МСУ Самара
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