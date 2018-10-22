Кадастровая палата проведет лекцию для работающих с недвижимостью

31 октября в 10 часов в Кадастровой палате Самарской области по адресу Самара, ул. Ленинская, 25а состоится лекция для служащих органов госвласти и МСУ, кадастровых инженеров, профессиональных участников рынка недвижимости и всех желающих.

Специалисты ведомства расскажут об особенностях кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. Будут рассмотрены наиболее распространенные вопросы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета и регистрацией прав на индивидуальные жилые и садовые дома. В рамках обучающего мероприятия разговор коснется особенностей уведомительного порядка строительства, реконструкции жилых (ИЖС) и садовых домов. Также предполагается рассмотрение оснований и порядка снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, в случае отсутствия информации о правах в ЕГРН и правоустанавливающих документов.