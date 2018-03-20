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Рынок жилья Недвижимость

Количество предложений на вторичном рынке недвижимости увеличилось на 10%

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале 2018 года на вторичном рынке жилой недвижимости в Самарской области было представлено 11,3 тыс. предложений. Данный показатель на 10% выше вариантов января текущего года.

Как сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки, на первом месте по количеству предложений с серьезным отрывом лидирует Тольятти с 4 613 квартирами. На втором — Самара — 3668 квартир, на третьем Сызрань — 965 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 43,2 тыс. рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно отмечается в Самаре —  56 тыс. рублей (в январе  2018 года  — 57,1 тыс.  рублей), самая низкая — в Октябрьске — 23,3 тыс. рублей (в январе 2018 года – 24,3 тыс. рублей).

"Средняя удельная цена предложения квадратного метра по городским округам в феврале 2018 года по отношению к январю 2018 года снизилась на 363 рубля или 0,83%, — отмечает заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова. — За год средняя удельная цена предложения выросла на 149 рублей (0,34%)".

 

Теги: Самарская область недвижимость цены вторичное жилье СОФЖИ Ладова Наталья

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