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Рынок жилья Недвижимость

Самара вошла в ТОП-5 рейтинга крупнейших городов России по доступности вторичного жилья

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики компании ЦИАН исследовали средние цены на жилье (отдельно для новостроек и вторичного рынка) и среднемесячную заработную плату по крупным городам Россией и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру, при условии, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение жилья.

Расчеты выполнялись для 49 кв. м в новостройке и 54 кв. м на вторичном рынке.

Рейтинг крупных городов-миллионников России по индексу доступности жилья на первичном рынке возглавил Челябинск. Для того, чтобы купить квартиру в новостройке в столице Челябинской области, местному жителю потребуется 2,1 год, на вторичном рынке данный показатель немного больше - 2,4 года. Здесь среднемесячный доход работника в 2017 году (38 тыс. руб.) почти сопоставим с ценой одного квадратного метра жилья на первичном рынке (39 тыс. руб./кв. м). На втором месте Красноярск, где индекс доступности жилья составил 2,2 года. Самара с показателем 2,4 года - на четвертой строчке рейтинга.

В восьми городах из 47 крупнейших по численности населения в РФ среднестатистической семье потребуется более трех лет для накопления на новое жилье площадью 49 кв. м на первичном рынке, в остальных городах данный показатель составит от двух до трех лет. На вторичном рынке индекс доступности жилья больше трех лет в 11% городов.

Методология - индекс доступности жилья рассчитан, как соотношение средней стоимости типичной квартиры к среднестатистическому годовому доходу домохозяйства, состоящего из 2 работающих человек. При расчете индекса по первичному рынку в выборку попали квартиры площадью от 40 до 60 кв. м, для вторичного рынка используется средняя стоимость 2-комнатной квартиры. Расчеты производились по 47 крупнейшим городам России. Учтены данные по средней зарплате за 2017 год и средние цены на жилье по состоянию на февраль 2018 года.

Несмотря на то что Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по уровню среднего дохода за 2017 год, жителям данных городов придется дольше всех откладывать на квартиру - 4,0 и 3,7 года, соответственно. Также индекс доступности жилья составил больше трех лет в Казани (3,5), Нижнем Новгороде (3,1) и Уфе (3,0).

Средний индекс доступности жилья в городах-миллионниках для первичного рынка составляет 2,81, для вторичного рынка - 3,31. Таким образом выходит, что жилье в новостройках на 18% доступнее, чем на вторичном рынке.

Интересно, что при сравнении индекса доступности на первичном и на вторичном рынке жилья наиболее существенные различия наблюдаются в Самаре. При покупке жилья на первичном рынке местному жителю надо будет откладывать деньги 2,4 года, против 3,3 года на вторичном рынке. Прежде всего, такие различия связаны с тем, что наибольшая доля квартир на первичном рынке Самары сконцентрирована в периферийных районах, а предложения на вторичном рынке - в центральной части города. Наименьшие различия отмечены в Нижнем Новгороде, здесь индекс составил 3,1 и 3,3, соответственно.

Теги: Самара недвижимость ЦИАН цены жилье вторичное жилье

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