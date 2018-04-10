Что самарцам необходимо знать об эпилепсии

Этой болезнью может заболеть любой человек в любом возрасте. Данным недугом страдает почти 1% населения. В 60-70% случаев он успешно лечится приемом препаратов. Но по-прежнему эпилепсия считается "плохим" заболеванием, наличие которого предпочитают скрывать.

Мифы и реальность

Эпилепсия — это наиболее распространенное в мире хроническое заболевание нервной системы, которым страдают люди вне зависимости от национальности, вероисповедания, возраста и социального статуса. Люди с этим заболеванием "стигматизируются", их предпочитают не замечать, и они испытывают серьезные трудности с поиском работы и созданием семьи. Возможности изменения подхода к данной проблеме были рассмотрены на пресс-конференции, которая была проведена по инициативе международной компании "Эйсай" в Москве в рамках Международного дня эпилепсии и "Фиолетового дня", посвященного повышению осведомленности об эпилепсии.

72% самарцев, получивших диагноз "туберкулез", имеют открытую форму заболевания В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом портал "Волга Ньюс" пообщался с врачами-фтизиатрами и узнала, какова картина заболеваемости в регионе, и как обезопасить себя и своих детей от опасной инфекции.

Участники встречи, в первую очередь, постарались развеять мифы, которые окружают данный недуг. "Существует мнение, что эпилепсия неизлечима, — рассказывает врач-невролог, вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России Кира Воронкова. — Но в 47% случаев удается установить контроль за приступами при назначении первого же препарата. Если он не подходит, назначаются другие виды медикаментов и в 70% хроническое заболевание себя ничем не проявляет".

Кроме того, по мнению обывателей, "эпилепсия равно судороги". Но существует множество бессудорожных форм болезни (а всего их около 50), когда человек просто на некоторое время может быть дезориентирован во времени и пространстве. И, наконец, эпилепсия в большинстве случаев может не приводить к когнитивным нарушениям у пациентов и неадекватным особенностям их поведения.

"Есть некоторые детские формы с возраст-лимитированным окончанием. Это означает, что в подростковом возрасте болезнь прекратится, — поясняет Кира Воронкова. — Но большинству пациентов прием препаратов необходимо продолжать постоянно. Этот пациент лечится практически так же, как и человек с сахарным диабетом или артериальной гипертонией: ежедневный прием лекарств на протяжении всей жизни".

Вернуть в общество

Врач-невролог, эпилептолог, ассистент кафедры нефрологии, нейрохирургии из курса медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета Олег Беляев предложил отказаться в повседневном общении с людьми, страдающими эпилепсией, от термина "больной". "Их нельзя назвать больными, это именно люди с эпилепсией", — подчеркивает эксперт и напоминает, что в период отсутствия приступов это нормальные, сохранные и полноценные люди. Однако примерно половина из имеющих данный недуг сталкиваются с проблемами при поиске работы или создании семьи. В итоге они вынуждены скрывать от окружающих свою проблему. "Нужно менять отношение к этим людям и знать принципы оказания первой помощи им", — высказывает свое мнение Олег Беляев.

Как в погоне за красотой не стать жертвой врачей-дилетантов За минувший год в Самаре в 4,5 раза увеличилось количество обращений по вопросам оказания медицинской помощи по профилю "косметология" и "пластическая хирургия". Но что послужило тому причиной и на что обратить внимание пациенту при посещении клиник красоты? Выясним.

На международном уровне подобный подход уже принят. Директор по планированию и организационным вопросам компании "Эйсай" Кадзухико Масано рассказал, что компания не только производит лекарство для лечения эпилепсии, но и стремится поддерживать своих пациентов. "Продолжать поддерживать пациентов, создавать условия для их максимальной социализации на местах учебы, работы, в общественном пространстве. Со своей стороны, "Эйсай" прилагает максимальные усилия для того, чтобы современные эффективные препараты были доступны максимальному количеству пациентов, в том числе и через льготные каналы. Мы надеемся, что таким образом больше пациентов сможет излечиться благодаря нашим усилиям и вернуться к полноценной жизни", — делится стратегией работы японский эксперт.

Знать и помочь

Так как болезнь может начаться в любом возрасте, необходимо знать о ее причинах: это могут быть наследственные факторы и так называемые приобретенные факторы, то есть болезни или повреждения головного мозга уже после рождения. Например, эпилепсия может развиться после перенесенного инсульта или тяжелой травмы головного мозга, вследствие инфекционных заболеваний или токсических воздействий.

Если вы заметили у себя какие-то симптомы заболевания, то необходимо обратиться к врачу. "Первый шаг — посетить врача-невролога в своей районной поликлинике, — говорит Олег Беляев. — При необходимости врач-невролог обязательно направит вас в специализированные центры, где фокусно работают с эпилепсией". Подробнее о работе данных центров можно узнать на странице Объединения врачей-эпилептологов и пациентов в соцсетях.

В России необходимые препараты для контроля за эпилепсией можно получать бесплатно. А вот пропускать их прием врачи очень не советуют. "Основные факторы у людей с эпилепсией, которые могут активировать, то есть обострить ситуацию, — это пропуск приема препарата, недосыпание и алкоголь", — замечает Кира Воронкова. В случае отсутствия результата от медикаментозного лечения врачи прибегают к помощи хирургии. "Это серьезное хроническое заболевание, которое достаточно успешно лечится. Но только двумя методами: терапия и хирургия. Никаких коррекций аминокислот, никаких масел, которые капают на голову нашим пациентам, никаких вправлений позвонков. Это все мифы", — предупреждает она.

Кира Воронкова, вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России:

— Задача врача-эпилептолога и семьи пациента заключается в том, чтобы человек с серьезным хроническим заболеванием головного мозга прожил максимально полноценно свою жизнь, как бы он ее прожил, если бы у него этого заболевания не было. И мы можем это сделать.