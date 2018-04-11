В первом квартале цены на вторичку в регионе повысились на 0,5%

За первые три месяца 2018 года в России стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась на 1,3%. Но рост в январе–феврале завершился небольшим снижением цен в марте, которое, вероятно, продолжится до мая. Такие данные содержатся в исследовании портала Domofond.ru.

Самарская область не вошла в число регионов, где произошло существенное увеличение цен. Стоимость кв.м вторичного жилья в губерни повысилась на 0,5% и составила в среднем 49,5 тыс.рублей.

Существенный рост наблюдался в Санкт-Петербурге (повышение 5,8%), в Тыве (2,5%) и Татарстане (2,4%). А вот снижение цен зафиксировано в Сахалинской области, Ненецком АО и в Северной Осетии.