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Рынок жилья Недвижимость

В первом квартале цены на вторичку в регионе повысились на 0,5%

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые три месяца 2018 года в России стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась на 1,3%. Но рост в январе–феврале завершился небольшим снижением цен в марте, которое, вероятно, продолжится до мая. Такие данные содержатся в исследовании портала Domofond.ru.

Самарская область не вошла в число регионов, где произошло существенное увеличение цен. Стоимость кв.м вторичного жилья в губерни повысилась на 0,5% и составила в среднем 49,5 тыс.рублей.

Существенный рост наблюдался в Санкт-Петербурге (повышение 5,8%), в Тыве (2,5%) и Татарстане (2,4%). А вот снижение цен зафиксировано в Сахалинской области, Ненецком АО и в Северной Осетии.

Теги: Domofond недвижимость цены вторичное жилье

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