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Рынок жилья Недвижимость

В городах Самарской области цена квадратного метра жилья выросла за месяц на 2,3%

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки провел мониторинг вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области. Было проанализировано 11 383 уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в марте 2018 года.

Как сообщает пресс-служба фонда, на первом месте по количеству предложений с небольшим отрывом лидирует Тольятти с 4 186 квартирами. На втором — Самара — 4017 квартир. Замыкает список Похвистнево — 123 квартиры.

Средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в марте 2018 года составила 44,3 тыс. рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 58,1 тыс.рублей (в январе 2018 года –56 тыс.рублей), самая низкая — в Октябрьске — 23,5 тыс.рублей (в январе 2018 года –23,3 тыс.рублей).

Показатель соотношения количества предложений к количеству жителей наибольший в Жигулевске (индекс активности — 6,7), наименьший — в Кинеле (индекс активности 3,3).

"За месяц — с февраля по март — средняя удельная цена предложения одного квадртаного метра жилой площади выросла на 2, 53% или 1093 рубля, и составила 44 365 рублей, — отмечает заместитель исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова. — По отношению к марту прошлого года данный показатель изменился в сторону увеличения на 6,82% или 2 832 рубля".

Теги: Ладова Наталья СОФЖИ Самарская область недвижимость цены вторичное жилье

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