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Рынок жилья Недвижимость

Как узнать кадастровую стоимость своей квартиры?

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кадастровая стоимость недвижимости близка к рыночной, и на ее основе рассчитывает налоги, которые необходимо платить ежегодно. В связи с этим каждому собственнику будет не лишним узнать цену своей квартиры. Как это сделать, "Волга Ньюс" рассказали в управлении Росреестра по Самарской области.

Фото: Роман ПОЛИСЮК

Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на недвижимость. В Самарской области исходя из размера кадастровой стоимости начисляется налог на землю с 2006 года, на имущество юридических и физических лиц — с 2015 года. Информация о кадастровой стоимости может быть использована для начисления налога на доходы физических лиц, а также при проведении ряда операций с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства.

Росреестр предлагает несколько способов получения информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости. "На сайте Росреестра можно получить выписку из единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта, — говорит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Иван Маслов. — Такая выписка предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней. Собственники недвижимости также могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в личном кабинете Росреестра, который расположен на главной странице сайта Росреестра".

Для авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале госуслуг. Впрочем, оперативно узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно и с помощью сервиса "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН". Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в личном кабинете Росреестра. Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов "Публичная кадастровая карта" и "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", которые также доступны на главной странице сайта Росреестра.

На сайте Росреестра можно ознакомиться с результатами массовой кадастровой оценки, которая проведена органами власти субъекта РФ или органами местного самоуправления. Для этого надо воспользоваться сервисом "Фонд данных государственной кадастровой оценки". Если же вам по каким-либо причинам не удалось получить нужные сведения в интернете, можно запросить выписку из ЕГРН при личном обращении в МФЦ или направить запрос по почте. Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех рабочих дней. В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два дня.

Иван Маслов, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости:

— Росреестр не проводит государственную кадастровую оценку недвижимости. Ведомство лишь вносит в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, полученные в результате такой оценки.

Теги: Маслов Иван Росреестр кадастровая оценка Самара недвижимость налоги госуслуги МФЦ

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