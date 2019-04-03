Как защитить себя и своих близких от коклюша

По данным Роспотребнадзора заболеваемость коклюшем в России за год выросла почти в два раза — с 5 415 случаев в 2017 году до 10 421 случаев в 2018-м. Рост наблюдается с 2008 года, что свидетельствует об эпидемическом неблагополучии в стране.

Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, которая проявляется воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях, а также длительными и мучительными приступами спазматического кашля. Заболевшего одолевают приступы затяжного судорожного кашля, перемежающиеся глубоким свистящим вдохом (из-за сужения голосовой щели), после которого вновь следует ряд коротких судорожных "кашлевых толчков".

Паразиты внутри нас: мнения экспертов Организм человека – идеальная среда для вредителей, способных поражать практически любой орган, провоцировать болезни и ослаблять иммунитет. От них не застрахован никто – особенно, когда они распространены так, как гельминты и токсоплазмы. Журнал ”Здоровье. Медицина. Красота” решил узнать, как можно им противостоять, и обратился с этим вопросам к профессионалам.

Инфекция особенно опасна и протекает наиболее тяжело у детей младше двух лет, представляя прямую угрозу жизни. Возможны приступы апноэ (кратковременные остановки дыхания), в том числе — во время сна, а также судороги. У детей школьного возраста, подростков и взрослых коклюш может сопровождаться такими симптомами, как приступы кашля, рвота, апноэ, судорожный вдох, цианоз. И несмотря на то, что течение инфекции у детей старшего возраста и взрослых протекает в более легкой форме, чем у младенцев, важно понимать, что вся семья на несколько недель и даже месяцев выпадает из привычного ритма жизни.

Медицинское сообщество регулярно подчеркивает важность проведения возрастных ревакцинаций детей против коклюша в возрасте 6-7 и 14 лет. При этом многочисленные клинические исследования показывают, что поствакцинальный иммунитет к коклюшу угасает в среднем в течение 5-8 лет после последней прививки в 18 месяцев, и к младшему школьному возрасту восприимчивость к инфекции возвращается. Более того, тесный контакт большого числа детей друг с другом в коллективе ("скученность"), повышает риск распространения коклюшной инфекции. Именно поэтому дети от 7 до 14 лет занимают лидирующее место в структуре заболеваемости и являются одним из основных источников коклюшной инфекции у детей 1-го года жизни.

Систематический обзор исследований по оценке источников заболевания у детей до 6-месячного возраста выявил, что в 74–96% случаев дети заражаются от домашних контактов, в том числе старших братьев и сестер. В связи с этим, все большую популярность приобретает стратегия "кокон-иммунизации", когда вокруг новорожденного создается "кокон", т. е. вакцинируются все, кто его окружают: близкие родственники, медицинские работники, работающие с маленькими детьми. Это делается для того, чтобы минимизировать риск заражения еще не привитого полностью ребенка.

Вопрос о необходимости проведения дополнительных возрастных ревакцинаций поддержан педиатрическим респираторным обществом, а также Союзом педиатров России, о чем свидетельствует опубликованный на сайте организации Идеальный календарь прививок, где указано о необходимости проведения ревакцинации против коклюша в 6-7 и 14 лет.