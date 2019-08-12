Стоп ангина: профилактика и лечение заболевания

Многим знакома эта боль в горле, "будто ежа проглотил". Ангина — штука крайне неприятная, но вроде недолгая, думаем мы. Однако нельзя относиться к ней легкомысленно. Ведь то, что кажется простой болью в горле, может иметь опасные последствия для всего организма. О том, как и почему возникают осложнения ангины, мы поговорили с оториноларингологом высшей категории, главным врачом медицинского центра "Тандем" Светланой Мышенцевой.

— Что представляет заболевание, которое мы обычно называем ангиной, и что приводит к осложнениям?

— Ангина — это острое инфекционное заболевание, его течение сопровождается сильными болями в горле, высокой температурой, ощущением, что невозможно глотать, трудно дышать. Заболевания могут быть бактериальными и вирусными — к последним, например, относится инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна-Барр. Наиболее опасны ангины, вызываемые бетагемолитическим стрептококком. Именно он, как правило, дает больший процент осложнений, вплоть до пороков сердца.

Во время ангины также могут наблюдаться такие явления как одышка, интоксикация, слабость — после болезни человек порой очень долго восстанавливается. Но ангина — лишь одно из осложнений хронического тонзиллита. Другие осложнения — это различные воспалительные или функциональные изменения сердца, щитовидной железы, суставов, почек. Тонзилопровоцируемые заболевания, такие как эндокардит, тахикардиа, полиартрит, гломерулонефрит, тиреоэдит, хронические риносинуиты, гаймориты. Если терапевт сталкивается с такими патологиями у пациентов, он обязательно должен направить его к лор-врачу, чтобы выявить проблемы с миндалинами и пролечить.

— Как проходит развитие осложнений? Какие из них наиболее опасны?

— Хронический тонзиллит имеет две стадии. Компенсированный — когда организм справляется и воспаление находится только в миндалинах. Как правило, у пациента периодически болит горло. Если этой проблемой не заниматься, то тонзиллит из компенсированной стадии переходит в декомпенсированную, которая и проявляется характерными симптомами, частыми ОРВИ и осложнениями со стороны внутренних органов. Иногда осложнения бывают и без ангины. Например, у пациента выявили патологию суставов и направили к лор-врачу. Бывает, что гинекологи присылают пациенток с хроническими заболеваниями, с которыми не могут справиться длительное время: пока не просанирован очаг, инфекция не уходит из кровотока и, соответственно, из органов малого таза.

— Правда, что миндалины — фильтр для инфекций?

— Миндалины — очень важный иммунный орган, это первый барьер иммунитета, на них обезвреживаются все вдыхаемые микробы. Но это при нормальной работе миндалин. При тонзиллите их работа нарушается. Если не удается ее восстановить, то мы этот орган расцениваем как очаг инфекции и опасность для внутренних органов. И если лечению он уже не поддается, то встает вопрос об удалении. Поэтому бывает очень обидно, когда люди сами запускают проблему. Пролечивают ангину и считают, что они справились. Горло 4–5 месяцев не болит, потом попили антибиотики, перенесли ангину и снова забыли. Лечения не происходит. Заглушается только яркое проявление.

— Как обычному человеку отличить обострение тонзиллита от гриппа, ОРВИ, простуды?

— Боль в горле, сопровождающаяся температурой, общей разбитостью и слабостью, должна навести на мысль об ангине. Из-за боли порой невозможно есть, пить, появляется ощущение сдавленности, комка в горле. Такой эффект дает воспаление миндалин. Даже в домашних условиях можно увидеть в горле разбухание миндалин: они ярко-красного цвета и на вторые-третьи сутки могут покрываться налетом, на них появляются гнойные пробки. Их ни в коем случае нельзя выковыривать или счищать. Подобные действия чреваты еще более глубоким проникновением инфекции. Необходимо сразу обратиться к врачу.

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В первую очередь доктор даст назначения по лечению ангины: дезинтоксикация, местные процедуры, антибиотик. Затем объяснит, что через 2–3 недели, когда эти острые явления уйдут и пациент восстановится, стоит пройти курс санации миндалин. Потому что лечение хронического тонзиллита проводится уже на спокойном фоне. Раз в полгода пациенты проходят санацию (промывание) миндалин и, если надо, носа. Плюс назначается комплекс препаратов и физиопроцедур. Порядка 8–10 промываний дают значительное улучшение качества жизни пациентов. Люди отмечают, что меньше болеют, бодрее себя чувствуют, появляется прилив сил и энергии.

— Какие из всем известных народных методов лечения ангины на самом деле опасны?

— Ну, полоскать горло керосином точно не нужно. Это серьезный ожог, сжигается весь верхний слой слизистой, и вы опять же подвергаете себя риску осложнений. Раньше было принято делать всевозможные компрессы на горло, погорячее, заматывать в теплое — этого тоже делать нельзя. Прогревающие эффекты при воспалении противопоказаны. Единственный всеми любимый метод — полоскание раствором соли, соды и йода — можно считать действенным. И при ангине он действительно показан, потому что нужно выполаскивать инфекцию. 5–6 раз в день по несколько глотков. Но это, конечно же, не единственное, что нужно делать, а только в комплексе с антибактериальным лечением и другими антисептиками для полоскания.

— Антибиотики в нашем обществе употребляются бесконтрольно. Почему важно пропить полный курс, даже если стало легче?

— Ситуация по антибиотикам в мире выглядит нерадостно. Практически все антибиотики уже дают высокую устойчивость, микробы на них реагируют плохо, то есть не погибают совсем, а уходят в латентные формы и могут через какое-то время оживать и опять вызывать инфекции, воспаления и т. д. Одной из причин антибиотикорезистентности как раз и является то, что многие занимаются самолечением.

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Наиболее правильно подобрать лекарство позволяет посев из глотки на микрофлору и ее чувствительность к антибиотикам. Но и это не гарантирует стопроцентного уничтожении микробов. Именно поэтому необходимо комплексное лечение. При промывании миндалин механически убираются микробы. Если иммунитет сам не научится выстраивать алгоритм защиты от определенных микробов, то они могут оживать, и проблема будет повторяться. Неправильный прием антибиотиков чреват такими ошибками. Впоследствии антибиотик, который мог бы помочь, но был ранее неправильно назначен или пропит, уже не сработает. Приходится искать другое средство. И иногда это бывают более "ударные" дозы.

— Какие сегодня существуют методы лечения тонзиллита?

— Методы лечения делятся на хирургические и консервативные. К последним относятся промывания, обработка миндалин антисептиками, смазывания, физиолечение (лазер, ультразвук и т. д.) — все то, что дает санацию, и введение лекарственных средств в лакуны миндалин. Если это оказывается неэффективно — мы переходим к хирургическим методам. Считается, что инфекция, попадая в миндалины снаружи, сначала повреждает поверхностные слои. Поэтому в лечении применяется прижигание лазером, выпаривание, радиоволновое и криовоздействие. Самым радикальным методом является тонзилэктомия — удаление миндалин полностью. По моему мнению, надо сначала пройти не один курс консервативного лечения. И только после этого можно судить о его эффективности. Если ее нет — рекомендуется операция по частичному удалению. Если она дала хороший эффект, это не значит, что можно все бросить. Лечение консервативными методами должно продолжаться. А вот частичные удаления не должны продолжаться неограниченно. Миндалины, которые неоднократно хирургически обрабатывались, очень плохо потом поддаются удалению. Если один-два щадящих метода не принесли эффекта, лучше решать вопрос о радикальном удалении миндалин. Поэтому главное — не довести до того, чтобы было уже невозможно вылечить.

— Как понять, что осложнения уже есть?

— Для этого надо прийти к врачу. Доктор оценивает анамнез и проводит обследование. Проводятся определенные анализы крови, по которым мы узнаем степень распространения инфекции в организме, исследование сердца (эхокардиограмма), УЗИ почек и щитовидной железы.

— Для каких категорий населения тонзиллит наиболее опасен?

— Наиболее тяжело болеют дети, особенно школьники, пожилые люди и беременные. Как правило, наступление беременности сопровождается небольшим снижением иммунитета в первые недели, и хронические заболевания могут активизироваться. А такие серьезные инфекции с высокой интоксикацией, как ангина или грипп, перенесенные в начале беременности, неблагоприятно сказываются на организме и матери, и плода. Самое опасное следствие — это прерывание беременности. Если ангина прошла благополучно, то могут возникнуть проблемы токсикозов. Поэтому правильный подход — обязательная санация хронических очагов инфекции до начала и в течение беременности.