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"Роскошное зрение" перед Новым годом рекомендует обратить внимание на тонированные линзы Альпийское СПА для тела и души перед Новым годом станет отличным подарком себе и близким Самая эффективная эпиляция: выбираем лучший метод Фейсфитнес - победа над старостью: только руки и зеркало Ноу-хау, которые помогают делать улыбку идеальной

Красота и здоровье

"Роскошное зрение" перед Новым годом рекомендует обратить внимание на тонированные линзы

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тонированные линзы с косметическим эффектом помогут стильно выглядеть в новогодние праздники, отмечают в компании "Роскошное зрение".

Фото: предоставлено компанией "Роскошное зрение"

"В преддверии Новогодних корпоративов и Рождественских праздников очень важно соблюдать баланс между красотой и здоровьем. Конечно, любой девушке важно не только сохранить высокое качество зрения, но выглядеть стильно и роскошно в очках. Идеальное решение для этого — тонированные линзы с косметическим эффектом", — рассказывает генеральный директор сети оптических салонов "Роскошное зрение" Ирина Ананьева.

Тонированная линза — это возможность нанести любой эффект и цвет по запросу клиента со сплошным или градиентным окрашиванием.

Можно создать эффект "макияжа" придать лицу свежесть, скрыть несовершенства и навсегда забыть о косметике для глаз. В этих линзах можно оставаться выразительной без макияжа, а легкая тонировка подчеркивает индивидуальную красоту!

"Тонированные линзы — не только тренд предстоящего сезона весна/лето 2020, а главное — это очень практичная покупка. Они позволяют не только роскошно видеть, но и роскошно выглядеть!", — отмечают в компании.

Уже сегодня вы можете проконсультироваться со специалистами в салонах "Роскошное зрение":

Адреса салонов "Роскошное зрение" в Самаре:

Московское шоссе, 81а, МОЛЛ "ПаркХаус", 2-й этаж
ул. Ново-Садовая, 160 м, ТК "МегаСити", 1-й этаж
ул. Дыбенко, 30, ТРК "Космопорт", 1-й этаж
ул. Самарская, 131
ул. Коммунистическая, 90, ТЦ InCube, 2-й этаж
ул. Антонова-Овсеенко, 59б

Адрес в Тольятти:

ул. Юбилейная, 40, МТДЦ "Вега"

Адрес в Ульяновске:

ул. Гончарова, 21, ТД "ЦУМ", 1-й этаж

Lunettes.ru

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