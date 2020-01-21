Оптика должна быть экологичной и безопасной

Экологическая безопасность стала устойчивой тенденцией во всех сферах производства и жизни.

Представители сети оптических салонов "Роскошное зрение", эксперты в мире eyewear-моды, недавно побывавшие на оптической выставке OPTI 2020 в Мюнхене, узнали о бережливом и экологичном производстве медицинских оправ и солнцезащитных очков брендов Porsche Design и Rodenstock.

Теперь клиентам компании не придется выбирать между "красиво" и "безопасно", потому что она отбирает только качественный и безопасный ассортимент. Забота о здоровье, экологичность, безопасность и мода создают прекрасный квартет, который совсем скоро будет представлен в салонах оптической моды "Роскошное зрение".

Уже сегодня вы можете проконсультироваться со специалистами в салонах "Роскошное зрение":

Адреса салонов "Роскошное зрение" в Самаре:

Московское шоссе, 81а, МОЛЛ "ПаркХаус", 2-й этаж

ул. Ново-Садовая, 160 м, ТК "МегаСити", 1-й этаж

ул. Дыбенко, 30, ТРК "Космопорт", 1-й этаж

ул. Самарская, 131

ул. Коммунистическая, 90, ТЦ InCube, 2-й этаж

ул. Антонова-Овсеенко, 59б

Адрес в Тольятти:

ул. Юбилейная, 40, МТДЦ "Вега"

Адрес в Ульяновске:

ул. Гончарова, 21, ТД "ЦУМ", 1-й этаж

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