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Красота и здоровье

Немецкое качество надо видеть

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Немецкое качество — это безусловно лаконичный дизайн, тщательно продуманные детали и безупречный стиль. Точность и индивидуальность — ключевые составляющие качества и "люкса".

Фото: предоставлено компанией "Роскошное зрение"

К сожалению, среди многообразия разных марок, брендов и компаний очень легко потерять то ценное, к чему мы стремимся, — создать для вас индивидуальный подход с первоклассным качеством сервиса. Поэтому в компании "Роскошное Зрение" существует строгий отбор всех партнеров и поставщиков. Мы работаем только с лучшими. Такими компаниями являются немецкие бренды Porsche Design и Rodenstock. У нас не только один взгляд на миссию и ценности, но и одно стремление — обеспечить роскошный сервис нашим клиентам.

Rodenstock Group — ведущий международный производитель высококачественных офтальмологических линз, который в марте 2020 года представит в Самаре уникальную технологию высокоточного измерения параметров глаз, создающую его уникальную биометрическую модель, а Porsche Design добавит к очковым линзам по-настоящему лаконичный дизайн оправы с фирменным немецким качеством.

Следите за дальнейшими новостями о дате и месте предстоящего мероприятия.

Адреса салонов "Роскошное зрение" в Самаре:

Московское шоссе, 81а, МОЛЛ "ПаркХаус", 2-й этаж
ул. Ново-Садовая, 160 м, ТК "МегаСити", 1-й этаж
ул. Дыбенко, 30, ТРК "Космопорт", 1-й этаж
ул. Самарская, 131
ул. Коммунистическая, 90, ТЦ InCube, 2-й этаж
ул. Антонова-Овсеенко, 59б

Адрес в Тольятти:

ул. Юбилейная, 40, МТДЦ "Вега"

Адрес в Ульяновске:

ул. Гончарова, 21, ТД "ЦУМ", 1-й этаж

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