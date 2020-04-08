Самарцы могут заказать мягкие контактные линзы, солнцезащитные очки и медицинские оправы с доставкой до двери!

Сеть салонов оптики "Роскошное Зрение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране запускает бесконтактную доставку по Самаре. Достаточно оформить и оплатить заказ на сайте и курьер доставит его вам домой.
На сайте салонов оптики "Роскошное Зрение" доступны к заказу более 50 мировых брендов. Коллекции опережают сезонность и поступают в магазины сети наравне с московским ЦУМом. Приобрести их можно не выходя из дома, выполнив всего 6 простых и безопасных шагов:
1. Перейти на сайт lunettes.ru
2. Выбрать солнцезащитные очки, медицинские оправы, МКЛ и аксессуары к ним
3. Оформить заказ
4. Оплатить онлайн
5. Получить заказанный товар у курьера
6. Наслаждаться покупкой
Роскошно видеть — роскошно выглядеть вместе с интернет-магазином "Роскошное Зрение".
Салоны "Роскошное Зрение" работают для вас по адресам:
Ул. Самарская, 131
ТРК "Мегасити"
МТДЦ "Вега", г. Тольятти
Работаем с 10:00 до 21:00!
Ул. Антонова-Овсеенко, 59Б (Самарская Офтальмологическая Клиника) 8:00 до 20:00