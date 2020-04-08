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Красота и здоровье

Самарцы могут заказать мягкие контактные линзы, солнцезащитные очки и медицинские оправы с доставкой до двери!

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сеть салонов оптики "Роскошное Зрение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране запускает бесконтактную доставку по Самаре. Достаточно оформить и оплатить заказ на сайте и курьер доставит его вам домой.

Фото: предоставлено компанией "Роскошное зрение"

На сайте салонов оптики "Роскошное Зрение" доступны к заказу более 50 мировых брендов. Коллекции опережают сезонность и поступают в магазины сети наравне с московским ЦУМом. Приобрести их можно не выходя из дома, выполнив всего 6 простых и безопасных шагов:

1. Перейти на сайт lunettes.ru

2. Выбрать солнцезащитные очки, медицинские оправы, МКЛ и аксессуары к ним

3. Оформить заказ

4. Оплатить онлайн

5. Получить заказанный товар у курьера

6. Наслаждаться покупкой

Роскошно видеть — роскошно выглядеть вместе с интернет-магазином "Роскошное Зрение".

Салоны "Роскошное Зрение" работают для вас по адресам:

Ул. Самарская, 131

ТРК "Мегасити"

МТДЦ "Вега", г. Тольятти

Работаем с 10:00 до 21:00!

Ул. Антонова-Овсеенко, 59Б (Самарская Офтальмологическая Клиника) 8:00 до 20:00

Теги: Роскошное зрение очки линзы зрение офтальмологи технологии доставка Самара
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