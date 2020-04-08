Самарцы могут заказать мягкие контактные линзы, солнцезащитные очки и медицинские оправы с доставкой до двери!

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Сеть салонов оптики "Роскошное Зрение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране запускает бесконтактную доставку по Самаре. Достаточно оформить и оплатить заказ на сайте и курьер доставит его вам домой.

Фото: предоставлено компанией "Роскошное зрение"

На сайте салонов оптики "Роскошное Зрение" доступны к заказу более 50 мировых брендов. Коллекции опережают сезонность и поступают в магазины сети наравне с московским ЦУМом. Приобрести их можно не выходя из дома, выполнив всего 6 простых и безопасных шагов: 1. Перейти на сайт lunettes.ru 2. Выбрать солнцезащитные очки, медицинские оправы, МКЛ и аксессуары к ним 3. Оформить заказ 4. Оплатить онлайн 5. Получить заказанный товар у курьера 6. Наслаждаться покупкой Роскошно видеть — роскошно выглядеть вместе с интернет-магазином "Роскошное Зрение". Салоны "Роскошное Зрение" работают для вас по адресам: Ул. Самарская, 131 ТРК "Мегасити" МТДЦ "Вега", г. Тольятти Работаем с 10:00 до 21:00! Ул. Антонова-Овсеенко, 59Б (Самарская Офтальмологическая Клиника) 8:00 до 20:00