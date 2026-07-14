Авито Авто: в I полугодии 2026 года в Самарской области спрос на кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке вырос на 26%

Эксперты Авито Авто подвели итоги первого полугодия 2026 г. на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников в Самарской области и выяснили, что спрос увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В число самых популярных моделей вошли: Chevrolet Niva, LADA 4×4 (Нива) и Toyota RAV4. Лидером по снижению средней цены стал Chery Tiggo T11.
По данным Авито Авто, спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Самарской области в первом полугодии 2026 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля по итогам шести месяцев составила 2 млн рублей.
Среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Chery (60%), Nissan (54%) и Lexus (52%). Также высокую динамику продемонстрировали Renault и Chevrolet — 42% и 41% соответственно.
В разрезе конкретных моделей заметный рост показал Lexus LX — спрос на него вырос на 85%. Также высокие результаты продемонстрировали Nissan X-Trail (75%), Nissan Juke (72%), Nissan Qashqai (62%), Kia Sorento (48%), Renault Duster (45%), Chevrolet Niva (44%), Chery Tiggo T11 (41%), Hyundai Creta (36%) и Volkswagen Touareg (32%).
Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Chevrolet Niva, за ней следует LADA 4×4 (Нива). В топ-5 также вошли Toyota RAV4 (2,4 млн руб.), Kia Sportage (1,8 млн руб.) и Renault Duster (1,1 млн руб.). Замыкают десятку самых востребованных моделей Mazda CX-5 (2,3 млн руб.), Toyota Land Cruiser Prado (3,8 млн руб.), Nissan Qashqai (1,3 млн руб.), LADA Niva Travel (1,2 млн руб.) и Toyota Land Cruiser (4,6 млн руб.).
"По нашим данным, в июне спрос на автомобили сегмента SUV вырос на 42% год к году. Среди марок лидируют Toyota, LADA и Nissan", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
У некоторых моделей зафиксировано снижение средней цены. Наиболее существенный "дисконт" — у Chery Tiggo T11 (-13,6%, до 343 тыс. руб.). Далее следуют Lexus RX (-12%, до 3,7 млн руб.), Toyota Land Cruiser (-11%, до 4,6 млн руб.), Toyota Land Cruiser Prado (-8%, до 3,8 млн руб.), Hyundai Tucson (-8%, до 2,3 млн руб.), Chevrolet Niva (-7%, до 475 тыс. руб.), Kia Sorento (-6%, до 2 млн руб.), Volkswagen Tiguan (-6%, до 1,8 млн руб.), Renault Duster (-5%, до 1,1 млн руб.) и LADA Niva Travel (-4%, до 1,2 млн руб.).
"Согласно опросу Авито Авто, 46% респондентов выезжают на дальние расстояния несколько раз в год или чаще, а 8% делают это несколько раз в неделю. Именно для таких поездок кроссоверы и внедорожники — оптимальный выбор: высокий дорожный просвет и вместительный багажник делают их универсальным автомобилем и для города, и для трассы", — дополняет Андрей Ковалев.
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