16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как вернуть деньги за неисправный автомобиль через суд? На каких условиях дадут кредит на покупку подержанного авто Продажи новых автомобилей Audi упали до рекордной отметки ŠKODA KODIAQ знаменует новую эру в истории ŠKODA В дилерском центре "Град-Авто" весь май выгода до 30% на ТО и ремонт ŠKODA

Автосалоны Автомобили

В новом году подорожали все модели Lada

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ
Авторы:
Читали: 228
Версия для печати

Все модели Lada c начала 2018 года стали дороже, пишет Российская газета. Новые прайс-листы появились на официальном сайте бренда и огорчили тех, кто планировал, но не успел приобрести отечественные автомобили в 2017-м. Рост цен составил от 8 до 15 тысяч рублей.

Как сообщает источник, особенно сильно АвтоВАЗ переоценил Lada Priora, Lada Largus, Lada Vesta и Lada Xray, начальные версии которых стоят теперь 414 900, 544 900, 569 900 и 614 900 рублей соответственно.

На 8 тысяч подорожали классические внедорожники Lada 4×4 — до 483 900 рублей (за исключением версии Urban — плюс 14 тысяч).

На 10 тысяч рублей переоценили Lada Granta и Lada Kalina — до 399 900 и 450 600 рублей в минимальных комплектациях. Несмотря на этот рост, первая модель в кузове седан остается самой доступной машиной на российском рынке, вторая покинула топ-5, но осталась в десятке.

Кстати, аналогичным образом АвтоВАЗ поступил и год назад, но тогда цены выросли еще сильнее — от 5 400 до 20 700 рублей в зависимости от модели и ее модификации.

Теги: Lada автопром автомобили Самара Тольятти цены обзор СМИ
Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Людмила Чванова 26 сентября 2017 09:03 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Добрый день, Вадим я оказалась в той же ситуации хотелось бы узнать как обстоят ваши дела?

Вадим Коршиков 22 февраля 2017 11:55 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!

Фото на сайте

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

Европейский сервис для владельцев автомобилей BMW теперь доступен и в Самаре

Европейский сервис для владельцев автомобилей BMW теперь доступен и в Самаре

В "Самара-Моторс" прошла презентация нового Mercedes-Benz GLE- купе

В "Самара-Моторс" прошла презентация нового Mercedes-Benz GLE- купе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4