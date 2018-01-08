В новом году подорожали все модели Lada

Все модели Lada c начала 2018 года стали дороже, пишет Российская газета. Новые прайс-листы появились на официальном сайте бренда и огорчили тех, кто планировал, но не успел приобрести отечественные автомобили в 2017-м. Рост цен составил от 8 до 15 тысяч рублей.

Как сообщает источник, особенно сильно АвтоВАЗ переоценил Lada Priora, Lada Largus, Lada Vesta и Lada Xray, начальные версии которых стоят теперь 414 900, 544 900, 569 900 и 614 900 рублей соответственно.

На 8 тысяч подорожали классические внедорожники Lada 4×4 — до 483 900 рублей (за исключением версии Urban — плюс 14 тысяч).

На 10 тысяч рублей переоценили Lada Granta и Lada Kalina — до 399 900 и 450 600 рублей в минимальных комплектациях. Несмотря на этот рост, первая модель в кузове седан остается самой доступной машиной на российском рынке, вторая покинула топ-5, но осталась в десятке.

Кстати, аналогичным образом АвтоВАЗ поступил и год назад, но тогда цены выросли еще сильнее — от 5 400 до 20 700 рублей в зависимости от модели и ее модификации.