В Самаре открылся новый дилерский центр Lada

Официальный дилер марки LADA в Самаре ГК "САМАРА-АВТО" 20 сентября открыл новый автоцентр на Южном шоссе. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители топ-менеджмента АВТОВАЗа.

Новый дилерский центр соответствует самым современным стандартам бренда LADA. Просторный шоу-рум нового поколения позволяет экспонировать весь модельный ряд автомобилей LADA, включая спортивные версии. Сервисная зона, оснащенная самым передовым оборудованием, способна обслуживать 30 автомобилей в день. Для клиентов имеется комфортная зона ожидания, а также просторный паркинг. Удобное месторасположение нового автоцентра позволяет комфортно доехать до него как из центра города, так и со стороны области.

Как рассказал директор ОАО "САМАРА-АВТО" Александр Михайлов, дилерский контракт компании с АВТОВАЗом был подписан в 2011 году, а спустя год работы "САМАРА-АВТО" заняла второе место по объему продаж в Самаре и вошла в золотую категорию дилеров LADA. По результатам 2014 года компания заняла первое место по объему продаж в Самарской области. 20 сентября 2018 года компания торжественно открыла второй дилерский центр LADA, который отвечает всем требованиям технического оснащения. В одном месте клиенты могут получить весь комплекс услуг за несколько часов, что делает покупку автомобиля и его обслуживание максимально удобным. К услугам клиентов множество специальных кредитных и лизинговых программ, а также страховых продуктов. Сервисный центр "САМАРА-АВТО" оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить качественный ремонт автомобилей в установленные сроки.

"Новый дилерский центр LADA имеет все для того, чтобы стать лучшим в Самаре. За счет разнообразия предложений и качества услуг мы планируем выйти на объемы продаж, которые превысят планку, поставленную автопроизводителем. Покупателям нередко требуются автомобили нестандартных комплектаций, которых нет в дилерском центре. Сегодня у завода широко развит институт региональных менеджеров, которые помогают нам в работе, в том числе это касается подбора и доставки нестандартных автомобилей", — подчеркнул Александр Михайлов.

Директор по развитию дилерской сети АВТОВАЗа Сергей Кутейщиков отметил, что завод-производитель сегодня делает упор на программы послепродажного обслуживания.

"Основная задача развития дилерской сети заключается не только в географической доступности, мы стремимся к уровню качества обслуживания, который соответствовал бы ожиданиям покупателя, — сказал Сергей Кутейщиков. — Наш сегодняшний клиент требует от нас все то, что есть у других автопроизводителей. Качество предоставления услуг — главная задача. Поэтому основной территорией для развития у нас является aftersales. В этом направлении сделан большой шаг вперед, и по целому ряду параметров мы уже опережаем конкурентов".

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек напомнил, что сейчас LADA занимает 20% российского авторынка, а в Топ-3 входят две модели марки: "Lada — народный автомобиль. Ключевыми факторами коммерческой политики компании являются доступная цена и качество. Благодаря широте ассортимента мы охватываем очень широкий спектр клиентов. Что бы ни происходило с ценами на автомобильном рынке, мы будем биться за лучшее ценовое предложение в каждом из сегментов своего присутствия". — подчеркнул Ян Птачек.

Официальный дилер Lada

ОАО "САМАРА-АВТО"

г. Самара, Южное шоссе, 10 А

+7 (846) 269-22-22

samara-avto.lada.ru

lada.ru