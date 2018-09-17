САМАРА-АВТО открывает новый дилерский центр LADA

20 сентября состоится торжественное открытие нового автоцентра ГК "САМАРА-АВТО", официального дилера марки LADA в Самаре.

В открытии планируется участие руководства ПАО "АВТОВАЗ", правительства Самарской области и города Самары, руководства ГК "САМАРА-АВТО" в лице генерального директора Константина Стефанова и директора дилерского центра марки LADA "САМАРА-АВТО" Александра Михайлова.

Новый дилерский центр соответствует самым современным требованиям бренда LADA. В просторном шоу-руме на постоянной основе будут экспонироваться 11 автомобилей. Сервисная зона, оснащенная передовым оборудованием, располагает двумя постами активной приемки, 22 рабочими местами и способна обслуживать 30 автомобилей в день. Для клиентов имеются комфортная зона ожидания с кафе, WI-FI, а также просторный паркинг. Удобное местоположение нового центра позволяет быстро доехать до него как из центра города, так и со стороны области.

"Воплощение инновационных дизайнерских решений и современных технологий, - говорит о новом автоцентре директор ООО "САМАРА-АВТО" Александр Михайлов. - Здесь есть все для того, чтобы пребывание каждого гостя стало максимально комфортным. Каждый наш сотрудник прошел профессиональное обучение в специальных центрах подготовки и имеет высокую квалификацию".

В рамках открытия запланирована обширная развлекательная программа с участием знаменитой группы, с живой музыкой, аниматорами для детей, розыгрышем ценных призов, мастер-классами и фуршетом.

Для представителей СМИ запланирована пресс-конференция, в которой примут участие руководство АвтоВАЗа и ГК "САМАРА-АВТО".

Мероприятие состоится по адресу: г. Самара, ул. Южное шоссе, 10а.

Краткая программа мероприятия:

16:30 Сбор представителей СМИ

17:00 Начало официальной части

17:10 Пресс-конференция и экскурсия топ-менеджеров по автосалону

18:30 Начало сбора гостей

19:00 Начало торжественной части

19:20 Фуршет, развлекательная программа

21:10 Завершение мероприятия

По всем вопросам вы можете обратиться к специалисту отдела маркетинга ООО "САМАРА-АВТО":

Екатерина Кондрашева

Tel +7 846 269-22-22, доб 220, mobile +7 919 8000 978

e-mail: kondrashevaev@smavto.com