Тест-драйв "ЛЕГЕНДЫ ДАКАРА" проведет MITSUBISHI САМАРА АВТО ЮГ

23 сентября в 12.00 аэропорт Смышляевка примет любителей внедорожников.
Здесь пройдет тест-драйв внедорожников и кроссоверов Mitsubishi на специально подготовленной трассе. Во всей красе предстанет зрителям совершенно новый компактный кроссовер Eclipse Cross. Поклонники знаменитых гонок могут увидеть в действии команду гонщиков Mitsubishi Motors. Легенда внедорожных соревнований — Хироши Масуока — проведет серию специальных показательных заездов на трассе, а также расскажет о своей карьере, соревнованиях, роли автомобилей Mitsubishi в своей карьере, поделится секретами вождения и приоткроет тайны новейших разработок бренда Mitsubishi.
В программе:
- Развлекательная программа и памятные сувениры от Mitsubishi Motors.
- Мастер-классы для детей.
- Возможность сфотографироваться и получить открытку с автографом легенды внедорожных соревнований.
- Фуршет.
Зарегистрироваться на тест-драйв и узнать все подробности можно по тел. (846)331-22-22 или на официальном сайте www.mitsubishi-motors.ru.
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Последние комментарии
Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!
Интересный материал. Только вот кнопки электростеклоподъемников по бокам центральной консоли C-Elysee сделаны не в угоду оригинальности и стиля, а с целью пресловутой экономии. С т.з. эргономики—это не удобно и требует привыкания. Так что это скорее "-", нежели "+".