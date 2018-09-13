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Тест-драйв "ЛЕГЕНДЫ ДАКАРА" проведет MITSUBISHI САМАРА АВТО ЮГ

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 сентября в 12.00 аэропорт Смышляевка примет любителей внедорожников.

Фото: Фото предоставлено "САМАРА АВТО ЮГ"

Здесь пройдет тест-драйв внедорожников и кроссоверов Mitsubishi на специально подготовленной трассе. Во всей красе предстанет зрителям совершенно новый компактный кроссовер Eclipse Cross. Поклонники знаменитых гонок могут увидеть в действии команду гонщиков Mitsubishi Motors. Легенда внедорожных соревнований — Хироши Масуока — проведет серию специальных показательных заездов на трассе, а также расскажет о своей карьере, соревнованиях, роли автомобилей Mitsubishi в своей карьере, поделится секретами вождения и приоткроет тайны новейших разработок бренда Mitsubishi.

В программе:

  • Развлекательная программа и памятные сувениры от Mitsubishi Motors.
  • Мастер-классы для детей.
  • Возможность сфотографироваться и получить открытку с автографом легенды внедорожных соревнований.
  • Фуршет.

Зарегистрироваться на тест-драйв и узнать все подробности можно по тел. (846)331-22-22 или на официальном сайте www.mitsubishi-motors.ru.

На правах рекламы

Теги: MITSUBISHI САМАРА АВТО ЮГ Mitsubishi тест-драйв автосалон автомобили Самара

Последние комментарии

Владимир Михалкин 21 февраля 2018 05:20 Независимый тест-драйв первого самарского каршеринга

Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!

Алексей Рогач 20 мая 2014 13:32 Чешско-французский разговорник: сравниваем Skoda Rapid и Citroen C-Elysee

Интересный материал. Только вот кнопки электростеклоподъемников по бокам центральной консоли C-Elysee сделаны не в угоду оригинальности и стиля, а с целью пресловутой экономии. С т.з. эргономики—это не удобно и требует привыкания. Так что это скорее "-", нежели "+".

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