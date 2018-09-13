Тест-драйв "ЛЕГЕНДЫ ДАКАРА" проведет MITSUBISHI САМАРА АВТО ЮГ

23 сентября в 12.00 аэропорт Смышляевка примет любителей внедорожников.

Здесь пройдет тест-драйв внедорожников и кроссоверов Mitsubishi на специально подготовленной трассе. Во всей красе предстанет зрителям совершенно новый компактный кроссовер Eclipse Cross. Поклонники знаменитых гонок могут увидеть в действии команду гонщиков Mitsubishi Motors. Легенда внедорожных соревнований — Хироши Масуока — проведет серию специальных показательных заездов на трассе, а также расскажет о своей карьере, соревнованиях, роли автомобилей Mitsubishi в своей карьере, поделится секретами вождения и приоткроет тайны новейших разработок бренда Mitsubishi.

В программе:

Развлекательная программа и памятные сувениры от Mitsubishi Motors.

Мастер-классы для детей.

Возможность сфотографироваться и получить открытку с автографом легенды внедорожных соревнований.

Фуршет.

Зарегистрироваться на тест-драйв и узнать все подробности можно по тел. (846)331-22-22 или на официальном сайте www.mitsubishi-motors.ru.

На правах рекламы