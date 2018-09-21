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Дилерский центр Mercedes-Benz "Самара-Моторс" празднует 10-летний юбилей

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"В эту знаменательную для нас дату мы хотим поблагодарить всех тех, кто помогает нам развиваться, — сообщают в компании. — Мы искренне ценим ваше участие и гордимся нашим партнерством. Наш новый виток развития — это реконструкция дилерского центра, который будет соответствовать и превосходить высокие стандарты марки Mercedes-Benz".

Фото: предоставлено ООО "Самара-Моторс"

Для всех любителей скорости и драйва дилерский центр Mercedes-Benz "Самара-Моторс" уже совсем скоро станет сертифицированным центром AMG Perfomance. Чтобы создать незабываемые и яркие эмоции от покупки автомобиля для клиентов здесь обещают подготовить новую приватную и интерактивную зону выдачи.

"Команда "Самара-Моторс" приложит максимум усилий для того, чтобы каждый клиент получил удовольствие не только на дороге, но и в момент любого посещения нашего обновленного дилерского центра", — комментируют в компании.

Официальный дилерский центр Mercedes-Benz "Самара-Моторс", расположен на 17-м километре Московского шоссе, линия 1, д. 15

Тел: +7 846 342 55 55

Теги: Самара-Моторс Mercedes-Benz юбилей автосалон автомобили Самара

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Людмила Чванова 26 сентября 2017 09:03 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Добрый день, Вадим я оказалась в той же ситуации хотелось бы узнать как обстоят ваши дела?

Вадим Коршиков 22 февраля 2017 11:55 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!

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