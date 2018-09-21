Дилерский центр Mercedes-Benz "Самара-Моторс" празднует 10-летний юбилей

"В эту знаменательную для нас дату мы хотим поблагодарить всех тех, кто помогает нам развиваться, — сообщают в компании. — Мы искренне ценим ваше участие и гордимся нашим партнерством. Наш новый виток развития — это реконструкция дилерского центра, который будет соответствовать и превосходить высокие стандарты марки Mercedes-Benz".

Для всех любителей скорости и драйва дилерский центр Mercedes-Benz "Самара-Моторс" уже совсем скоро станет сертифицированным центром AMG Perfomance. Чтобы создать незабываемые и яркие эмоции от покупки автомобиля для клиентов здесь обещают подготовить новую приватную и интерактивную зону выдачи.

"Команда "Самара-Моторс" приложит максимум усилий для того, чтобы каждый клиент получил удовольствие не только на дороге, но и в момент любого посещения нашего обновленного дилерского центра", — комментируют в компании.

Официальный дилерский центр Mercedes-Benz "Самара-Моторс", расположен на 17-м километре Московского шоссе, линия 1, д. 15

Тел: +7 846 342 55 55