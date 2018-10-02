Команда гонщиков Mitsubishi Motors провела внедорожный тест-драйв в Самаре

23 сентября в аэропорту "Смышляевка" прошел самарский этап проекта "Легенды Дакара", организованного официальным дилером "Mitsubishi Самара Авто Юг".

Внедорожный проект "Легенды Дакара" реализуется в городах России пятый год подряд. Именитый японский гонщик Хироши Масуока (Hiroshi Masuoka) и его напарник Казуто Койде (Kazuto Koide) демонстрируют внедорожные качества автомобилей Mitsubishi Pajero Sport на специально подготовленных трассах. В этом году гоночная команда добралась до Самары. Для шоу-заездов была выбрана территория аэропорта "Смышляевка". 23 сентября там собралось большое число поклонников экстрима, чтобы познакомиться с двукратным победителем гонки "Дакар", прокатиться с ним в качестве пассажира, а также самостоятельно протестировать внедорожники и кроссоверы Mitsubishi.

Как рассказал директор по маркетингу и связям с общественностью компании "MMC Рус" Илья Никоноров, проект "Легенды Дакара" охватывает стратегически важные для развития бренда Mitsubishi города, где у дистрибьютора есть сильный дилер. В этом году в проект вошли Мурманск, Краснодар, Киров, Ульяновск и Самара.

"Такие мероприятия укрепляют наш успех в этих городах, и мы планируем вести эту работу в дальнейшем. В Самаре мы активно занимаемся развитием продаж, и наши партнеры "Mitsubishi Самара Авто Юг" активно влились в работу, направленную на популяризацию бренда. Я уверен, что вместе мы сможем добиться больших результатов", — сказал Илья Никоноров. Он отметил, что бренд Mitsubishi сегодня занимает достаточно серьезные позиции на рынке внедорожников и кроссоверов. Локомотивом является Mitsubishi Outlander, на который приходится почти 70% продаж по России. Модель производится по полному циклу (CKD) на предприятии Mitsubishi в Калуге. Локальное производство является бесспорным конкурентным преимуществом с точки зрения цены. Там же производится и Pajero Sport, за рулём которого гонщики Mitsubishi Motors Corporation проводят показательные тест-драйвы. Среди прочих преимуществ Pajero Sport отмечают пятилетнюю гарантию на эту модель — этого нет ни у кого из японских брендов на российском рынке. Собственный банк бренда ("MC Банк Рус") предоставляет покупателям уникальные предложения — кредитные ставки ниже рынка и 0% переплаты. Бренд готов покорять новые вершины, о чем свидетельствуют продажи: по итогам прошлого года и в текущем году Mitsubishi — самый быстрорастущий бренд на российском рынке в массовом сегменте, и он активно продолжает наращивать объемы продаж.

Как сообщил директор компании "Самара Авто Юг" Александр Михайлов, вся линейка машин Mitsubishi доступна для самарских покупателей в официальном дилерском центре бренда, который расположен на ул. Мирная, 3. В арсенале дилера имеются кроссоверы и внедорожники, которые удобно эксплуатировать в городе и за его пределами. Кроме двух вышеназванных моделей, это L200 и ASX, а также новинка рынка — кроссовер Eclipse Cross, который привлекает молодую аудиторию, в большей степени женскую.

"Марка Mitsubishi является одной из самых высокотехнологичных в мире, — подчеркнул Александр Михайлов. — Это не только надежные внедорожники, но и комфортные городские автомобили. Мы видим серьезный потенциал для развития и популяризации бренда в Самарской области. Показательные тест-драйвы привлекают большое количество людей. Это прекрасная возможность познакомиться с преимуществами Mitsubishi и сделать выбор в пользу достойных автомобилей".

Хироши Масуока принимал участие в многочисленных гонках по бездорожью начиная с 1981 года. Он стал первым японским гонщиком, выигравшим ралли "Дакар" два раза подряд — в 2002 и 2003 годах. Сейчас Масуока является штатным сотрудником концерна Mitsubishi Motors Corporation. Его уникальные навыки и знания успешно используются для разработки автомобилей и анализа автокомпонентов. На предприятии в Токио он выполняет обязанности водителя-испытателя, а также обучает других водителей и принимает участие в зарубежных показательных заездах. Гонщик часто и с удовольствием приезжает в Россию, чтобы рассказать о технических возможностях Mitsubishi и наглядно продемонстрировать потенциал автомобиля на экстремальных скоростях в условиях бездорожья. На этот раз Масуока посетил и Самарскую область. Он провел серию специальных заездов на трассе и поделился секретами вождения. В течение дня японцы без устали гоняли по территории аэропорта на скоростях, достигающих 100 км/час. Мгновенно разгонялись и резко тормозили под восторженные крики пассажиров и наблюдателей. Сам мастер за рулем был сосредоточен и молчалив. А вот его ученик Казуто Койде подбадривал и себя, и пассажиров, громко выкрикивая "Газ!", что звучало подобно возгласу "Банзай!" "Знаете, что самое забавное? Люди испытывают необычные ощущения во время гонок, они очень радуются экстриму, но еще больше они рады, когда видят, что поездка подошла к концу. Выходя из машины, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми", — сказал молодой гонщик во время одного из коротких перерывов между заездами.

Казуто Койде признался, что основная его задача — развиваться и совершенствоваться как водитель-испытатель. Поэтому весь свой рабочий день он проводит на заводской трассе вместе с Хироши Масуока, который учит его водительскому мастерству. Как рассказал ветеран автогонок, машина играет большую роль в победе, но гораздо важнее — тренировка: "Для того чтобы выиграть в гонке, готовиться к ней нужно не менее года. Ралли — это очень опасный вид спорта. В гонке "Дакар", которая проводилась в Южной Африке и продолжалась две недели, мы развивали скорость более 200 километров в час. Гонка требует огромной концентрации внимания. Если этого нет — езда неизбежно приведет к аварии".

В своей спортивной карьере Хироши Масуока пережил две больших аварии. В результате одной из них он получил серьезную травму. Сейчас, используя его опыт участия в крупных соревнованиях, компания Mitsubishi совершенствует системы безопасности для своих автомобилей. По словам гонщика, благодаря технологиям, которые применяет автопроизводитель, аварии подобные той, которая произошла с ним на гонках в Африке, уже невозможны. "Современные электронные системы способны предотвращать опрокидывание машины из-за ошибки водителя. Технологические преимущества автомобилей Mitsubishi обеспечивают им лидерские позиции на внедорожных трассах. Это не только двигатель и полный привод, но и возможность выбрать режим движения, подходящий для того или иного типа трассы. Но самым важным является то, что автомобилям Mitsubishi подходит любой тип бездорожья", — сказал Масуока.

В семье автогонщика имеется три машины. Его любимой моделью является Pajero Sport, на котором он ездит уже более 30 лет, а если хочется прокатиться с ветерком, он берет Lancer Evolution. Жена автогонщика предпочитает ездить на Eclipse Cross. Он также подчеркнул, что автомобили Mitsubishi, произведенные по полному циклу на предприятии в России, ничем не отличаются от машин японской сборки.

Также в этот день каждый желающий мог сам прокатиться на внедорожниках и кроссоверах Mitsubishi и убедиться в надежности и комфорте автомобилей. Многие приехали сюда целыми семьями, поэтому очень кстати пришлась развлекательная программа с мастер-классами для детей, розыгрышем призов, раздачей подарков и памятных сувениров. У всех была возможность сфотографироваться и получить открытку с автографом легенды внедорожных соревнований.

Хироши Масуока, водитель-испытатель концерна Mitsubishi Motors Corporation, двукратный победитель гонки "Дакар":

— Я впервые побывал в Самаре и увидел очень красивый город. Для самарских гонок была подготовлена очень интересная трасса. Надеюсь, она понравилась не только мне, но и моим пассажирам. Реакция публики была очень живой и востроженной, поэтому ездить мне было интересно вдвойне.

Автомобили Mitsubishi показали свои скоростные и внедорожные преимущества, прошли проверку на надежность и выносливость. Узнать больше про характеристики, стоимость и комплектации автомобилей можно у организатора мероприятия "Легенды Дакара" — "Mitsubishi Самара Авто Юг" по адресу ул. Мирная, 3, по телефону +7(846)331-22-22, или на сайте www.mitsubishi-smavto.ru.