Самарцам рекомендуют не тянуть с приобретением жилья

1 июля вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые заменяют долевое строительство проектным финансированием. Документ призван избавить государство от такой проблемы, как обманутые дольщики. Вместе с тем, по мнению участников рынка, новая схема работы может привести к росту цен на жилую недвижимость.

С 1 июля 2018 года застройщик не сможет напрямую привлекать средства дольщиков. В схеме работы продавца и покупателя появится посредник - банк. Деньги дольщиков будут храниться на специальном счете и будут недоступны для застройщика до момента подписания акта приема-передачи квартиры. С одной стороны, это гарантия, что дольщики точно либо получат квартиру, либо вернут деньги. Однако для строителей это означает, что будет необходимо строить либо на свои средства (а это возможно только для очень крупных компаний), либо привлекать заемные, что естественно приведет к увеличению итоговой стоимости жилья.

Руководитель УК "Стройиндустрия" Наталия Смирнова отмечает, что последствия принятия нового закона можно будет ощутить через год-два. Пока же все застройщики работают на площадках с уже выданными разрешениями на строительство. "Надеемся, что закон будет доработан, потому что пока многие игроки могут уйти с рынка, так как по новой схеме фактически теряется рентабельность проекта. И произойдет удорожание жилья, так как в стоимость метра будут входить банковские расходы", - говорит эксперт.

Самарских застройщиков отправят за кредитами в банк Новые требования к застройщикам, установленные федеральным законодательством, могут заметно уменьшить количество компаний, работающих на строительном рынке региона, а также привести к росту цен на "первичку". С другой стороны, эксперты признают, что степень защиты покупателей увеличивается, что поможет исключить риск афер на рынке жилья.

По словам вице-президента Поволжской гильдии риэлторов Юлии Овечкиной, доходы по долевому строительству в настоящее время действительно существенно снизились. "До кризиса 2008 года можно было получать выгоду, инвестируя в долевое строительство, - считает эксперт. - Сегодня это 5-7% на весь этап строительства, который длится два-три года. В 2017 рынок долевого строительства снизился на 8,5% и продолжает снижаться".

Юлия Овечкина приводит пример. Один из крупных застройщиков Самары планировал выставить квартиры на этапе котлована за 55 тыс. руб. за кв. м, однако их удалось реализовать лишь за 48 тыс. рублей. Стоимость 1 кв. м в готовой квартире составила 51 тыс. рублей. "Рынок долевок перенасыщен, - придерживается той же точки зрения Наталия Смирнова. - Снизилась доля тех, кто покупал квартиры для инвестирования и последующей перепродажи. Это уже невыгодно. В некоторых отдаленных районах Самары такие квартиры уже не могут ни сдать, ни продать".

Одной из причин, по которым снижается стоимость жилья, эксперты называют снижение доходов населения. Одновременно наблюдается снижение цен на недвижимость по рынку вторичного жилья. "3-4% - это снижение стоимости только за апрель-май текущего года. По экспертным мнениям, в этом году продолжится плавное понижение, и у людей появляется возможность для покупки. Наступает самое время покупать", - полагает Юлия Овечкина.

Данное предложение поддерживается и представителями банковского сектора. В течение прошлого года три раза снижалась ключевая ставка ЦБ РФ, что, соответственно, привело к уменьшению процентных ставок по кредитам. Сейчас они находятся на уровне 8-9%. А для семей с детьми действует государственная программа по субсидированию части процентной ставки до 6%.

"Выдачи ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом увеличились втрое", - говорит начальник службы по развитию партнерского канала продаж Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Мария Воротынова. Она отмечает, что около 40% займов приходится на долевки, отмечая при этом, что некоторые квартиры, купленные два-три года назад, сейчас стоят на 300-400 тыс. руб. дешевле.

Юлия Овечкина, вице-президент Поволжской гильдии риэлторов:

- Новый закон принят для защиты потребителей, чтобы не было обманутых дольщиков. Но надеюсь, что он будет доработан, так как некоторые игроки могут уйти с рынка из-за снижения рентабельности работы. А это означает снижение конкуренции и, как следствие, увеличение цен на недвижимость.