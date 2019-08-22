Социум против природы: беременность в стиле 35+

Еще не так давно женщина, решившая стать мамой, перешагнув порог ранней молодости, встречалась с неодобрением как медиков, так и окружения. Сейчас, к тем, кто сделал выбор в пользу родительства в возрасте "35+", относятся с большим пониманием. Тем более возможности медицины и доступность вспомогательных репродуктивных технологий растут. Как, впрочем, и доступность информации, которая нередко очень противоречива. И оставляет у будущих взрослых родителей порой больше вопросов, чем ответов.

Внимание на подготовку

Начнем с того, что к беременности, счастливой и здоровой, заранее специалисты рекомендуют всем парам готовиться, вне зависимости от возраста: отказ от вредных привычек, витамины, снижение уровня стресса, правильное питание. Про это, возможно, все слышали уже не один раз. Ну, а женщинам, решившим стать мамами в более зрелом возрасте, врачи рекомендуют пройти дополнительное обследование и сдать анализы, которые позволят определить уровень сахара в крови, проверить давление, узнать уровень холестерина — в общем, получить максимальную информацию о состоянии здоровья. Кроме того, обязательным пунктом программы для тех, кто решился на взрослое родительство, уже на этапе подготовки должно стать посещение генетика. В идеале, кроме всего прочего, необходимо пройти обследования, которые позволят оценить качество сперматозоидов и яйцеклеток.

Врач — друг беременной

Возраст родителей увеличивает риск появления на свет ребенка с особенностями здоровья. Наверное, про это слышали все. С другой стороны, каждый из нас, скорее всего, видел примеры, когда вполне зрелые пары становились родителями здоровых малышей. И все же медики советуют мамам в возрасте 35+ не отказываться от прохождения скринингов, рекомендованных ВОЗ, и генетических тестов.

"Всем пациенткам старше 35 лет, находящимся в положении, мы рекомендуем пройти ДОТ-тест — неинвазивный пренатальный тест — ДНК-диагностика основных хромосомных аномалий плода. Это также помогает исключить генетические заболевания (например, синдром Дауна) на сроке от 10 недель, — говорит врач-репродуктолог клиники "ЭКО", кандидат медицинских наук Ольга Кравцова. — Подобные меры диагностики очень важны. Известно, что с возрастом яйцеклетка женщины более подвержена рискам для мутаций и последующих хромосомных аномалий".

Увы, многие женщины, готовящиеся стать мамой в возрасте за тридцать, принципиально отказываются от прохождения тестов и сдачи анализов. Одни делают это из страха навредить будущему ребенку. Другие уверены, что даже если результаты исследования окажутся не самыми благоприятными, то они все равно будут рожать долгожданного малыша. Третьи ссылаются на то, что всегда не исключены ошибки. Специалисты, однако, настаивают на том, что пренебрегать анализами не стоит по целому ряду причин. В частности, некоторые проблемы можно решить еще во время беременности. Другие — сразу после рождения малыша, но только в том случае, если мама находится под наблюдением специалистов и рядом есть целая врачебная бригада, готовая моментально приступить к борьбе за здоровье и жизнь новорожденного.

И немного о будущих папах

Еще один популярный миф: биологические часы тикают исключительно у женщин. А мужчине беспокоиться не стоит, и отцом здорового малыша он может стать в любом возрасте. Медики, впрочем, рекомендуют к столь оптимистичным для сильной половины человечества высказываниям относиться с осторожностью.

"Возраст отца более 35 лет влияет на развитие патологии плода. Процесс сперматогенеза непрерывен, снижается с возрастом. Запас половых клеток у мужчин возобновляется ежедневно, и количество мутаций постоянно растет, — говорит гинеколог высшей категории Дорожной клинической больницы Самары Эльмира Нурмухаметова. — Количество случайных мутаций — по две в год. Ребенку, рожденному от 40-летнего отца — передается до 65 мутаций. По исследованиям доктора Штефанссона (Decode Genetics), они, например, могут привести к развитию умственных расстройств".

Это, конечно, не означает, что если партнер перешагнул 35-летний рубеж, то ему стоит забыть о возможности стать отцом. Просто специалисты рекомендует в данном случае не пренебрегать дополнительными обследованиями и будущему папе. В том числе и у генетиков. И конечно, стоит уделить внимание своему здоровью в период подготовки к беременности: отказ от вредных привычек, снижение уровня стресса, правильное питание актуальны не только для будущих мам.

Продлить молодость

А получится ли? Еще один вопрос, который задают себе люди, откладывающие появление потомства на более зрелый возраст. Конечно, репродуктивные технологии шагнули далеко вперед и давно уже бросили вызов законам природы. Но с другой стороны, всегда есть шанс сохранить и свое репродуктивное здоровье. "На сохранение репродуктивных планов на долгие годы влияют множество факторов. В том числе экология и генетика, — говорит Эльмира Нурмухаметова. — Для этого нужно выполнить несколько несложных правил: проходить ежегодный медицинский осмотр для раннего выявления заболеваний и своевременной коррекции лечения; ежедневно принимать поливитамины с фолатами; придерживаться правильной сбалансированной диеты, включая в свое меню мясо, рыбу, морепродукты, молочные и кисломолочные продукты, злаки, крупы, овощи, фрукты и орехи; сохранить умеренные физические нагрузки; отказаться от вредных привычек; достаточно спать и полноценно отдыхать; ежедневно гулять на свежем воздухе; избегать стрессов и сохранять гармоничные отношения в семье".

Когда помогут технологии

И, конечно, не стоит забывать о том, что вспомогательные репродуктивные технологии позволяют отодвинуть возраст родительства на долгое время. Так, например, пару лет назад в Тольятти принимали роды у пациентки возрасте 51-го года. Женщина стала мамой впервые, а беременность наступила при помощи ЭКО. И кстати, около 30% женщин, обращающихся за этой процедурой — женщины старше 35 лет. А значит, возраст и даже диагнозы — не помеха для того, чтобы стать родителями. Другое дело, что очень важно выбрать правильного специалиста для решения возникающих проблем.

Все за одного: что мешает парам забеременеть, и как с этим справиться "Не получается" — даже молодые, здоровые и очень целеустремленные потенциальные родители порой испытывают проблемы с зачатием. И это нормально. Беременность, уверяют врачи, — процесс, к которому нужно готовиться, и важно делать это сообща. Что может мешать паре зачать ребенка? Как на это влияют стрессы и возраст партнеров? Когда нужно начинать бить тревогу и что делать, если естественная беременность действительно невозможна? Разбираемся вместе с акушером-гинекологом, репродуктологом Еленой Овсянниковой.

"Мы знаем лично истории, когда пациенты годами ходят к гинекологу, сдают из года в год мазки, проходит УЗИ и искренно не понимают, почему их лечение бесплодия не увенчивается успехом, — рассказывает Ольга Кравцова. — А причина одна — никакого лечения бесплодия и не начиналось. Очень важно понимать: если через год активной половой жизни без предохранения беременность не наступила, то идти надо к специалисту по репродуктивной системе человека — то есть к репродуктологу. Именно этот специалист занимается лечением бесплодия! Особенно часто эта история происходит с пациентами из маленьких городов, где заниматься лечением бесплодия в глазах окружающих — это стыдно! Вот и ходят пациенты к гинекологам, к целителям, ездят по святым местам, но вместе с тем не делают главного — не идут к репродуктологу. И теряют время — это самое печальное".

Но, в любом случае, решение о том, в каком возрасте становиться родителями, должна принимать в первую очередь сама женщина. Ведь не последнюю роль здесь играет состояние ее организма и психологический настрой. Главное — помнить о том, что возраст — не приговор, особенно в современном мире. Но при этом не следует забывать — с возрастом действительно возрастают риски рождения ребенка с особенностями, да и будущая мама нуждается в особом внимании. А потому лучшим другом на эти девять месяцев для женщины должен стать хороший врач. Ну и, конечно, вера в собственные силы — не помещает.