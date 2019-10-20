Мой ребенок — вундеркинд: две стороны медали

Красивый и умный ребенок, чего греха таить, — гордость и отрада мам и пап, бабушек и дедушек. Но что, если в семье появился маленький гений? Не выдают ли родители желаемое за действительное, и если нет, — то чем это может обернуться для малыша?

Гениями рождаются?

Часто бывает, что любящие родители видят за сообразительным и активным крохой способности настоящего вундеркинда. Но каждого ли ребенка, научившегося, к примеру, рано читать и писать, можно назвать гением?

По мнению психолога, кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии СГАУ им. С.П. Королева, руководителя проекта "Психологические Мастерские" Елены Литягиной, надо отличать вундеркинда от талантливого или способного ребенка. "Талант проявляется в высоком уровне определенных способностей: например, в области музыки, математики, изобразительного искусства. Но без должной поддержки эти задатки могут и не развиться в способности. Гениальность же проявится обязательно, не зависимо от того, взращивали ее или нет. Гении меняют мир, вносят в него что-то новое, революционное", — считает она.

Даже если вы уверены, что ваш малыш — вундеркинд, прежде чем спорить, в кого он таким родился, нужно выяснить, существует ли ген гениальности. Врач-генетик "Самарского областного центра планирования семьи и репродукции" Татьяна Мельникова объяснила: "Отдельного гена гениальности нет. Есть лишь небольшая вероятность уникального сочетания генов, которая позволяет человеку стать гением. Эта редкая комбинация наделяет ребенка любознательностью, обостренностью ощущений, эмоциональной напряженностью, ярко выраженным темпераментом".

Стало быть, нервная система вундеркинда должна быть особенной? Вовсе нет — уверена невролог, заведующая неврологическим отделением "Самарской городской детской клинической больницы № 1 имени Н. Н. Ивановой" Оксана Азина. "Конечно, количество нейронов нервной системы гениальных детей может отличаться, но ребенок с некоторыми нарушениями нервной системы, например, гидроцефалией, тоже может быть гениальным", — отмечает она.

Горе от ума

Нередко за супер-способности маленьким гениям приходится платить: здоровьем, состоянием психики, социализацией. "Приоритет интеллектуального развития, заполнение всего свободного времени развивающими занятиями неизбежно ведет к ограничению общения со сверстниками. В результате у такого ребенка снижены навыки общения. Он не может найти себе место в детском коллективе и адекватно выражать чувства, часто выглядит расстроенным и уставшим" — подчеркнула Елена Литягина.

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Особенно ярко неумение найти общий язык с одноклассниками и учителем у вундеркинда проявляется, когда родители отдают его в школу раньше, чем это обычно принято. Малыш интеллектуально превосходит сверстников, но личностно не зрел для такого коллектива. По мнению психологов, это приводит к стрессам, а значит, и к физическим проблемам со здоровьем малыша: он может часто болеть. Поэтому, если взрослые очень хотят обнаружить и развить в своем ребенке гениальность, и усердно трудятся над этим, Елена Литягина рекомендует задать себе вопрос: "Зачем мне это? Не прячется ли за моим желанием вырастить вундеркинда моя собственная нереализованность?"

Как не потерять гения

Но если гениальность вашего ребенка — не вымысел, встает другой вопрос: что делать? Развиваться! "Неблагоприятная социальная среда же превращает потенциального гения в заурядность, — считает Татьяна Мельникова. — Поэтому, если родители хотят вырастить вундеркинда, с ним нужно заниматься, ведь 20% будущего интеллекта приобретается к концу 1-го года жизни, 50% — к 4-м годам, 80% — к 8-ми годам, 92% — до 13 лет".

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При этом нужно понимать, что одаренные дети могут с удовольствием заниматься чем-то одним, а в другом "провисать". По словам Елены Литягиной, особое внимание необходимо уделять развитию самоконтроля в тех деятельностях, которые не входят в сферу одаренности ребенка, а также формированию коммуникативных навыков ребенка и правильной самооценки: "Самооценка у талантливых детей, и уж тем более гениев может колебаться от низкой до чрезмерно завышенной. Это зависит от воспитывающих взрослых. Самое главное — не вырастить "кумира семьи", не возложить на ребенка чрезмерные ожидания, которые могут оказаться неподъемными для него. Ведь оказываясь среди других детей, он не сможет найти себе места".

Именно поэтому в маленьком гении, прежде всего, нужно видеть личность, а уже потом носителя таланта. Психолог считает, что родителям вундеркиндов надо помнить о главном правиле — правиле безусловного принятия: "Мне нравится определение Юлии Борисовны Гиппенрейтер, известного детского психолога. Она говорит, что безусловно принимать ребенка — значит, любить его не за то, что он красивый, умный, способный, а просто за то, что он есть! Подписываюсь под каждым словом".

Возможные последствия гениальности: