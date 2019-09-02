На что способна реконструктивная пластическая хирургия для мужчин

Эректильная дисфункция или неудовлетворенность эстетикой интимной зоны, как правило, становятся для мужчин причиной психологической травмы, из-за которой возникает неуверенность в себе, что отражается на отношениях с партнершей, на яркости жизни, порой это сказывается даже на карьерном росте. Помочь устранить врожденные или приобретенные дефекты половых органов у мужчин, восстановить их функцию и эстетику методами пластической хирургии может реконструктивная пластическая хирургия. Об этом направлении медицины подробно рассказал кандидат медицинских наук, уролог-андролог высшей категории медицинской клиники "РЕАВИЗ" Евгений Губанов.

— Реконструктивно-пластическая хирургия для мужчин — тема новая. Что это направление медицины представляет собой? Какие проблемы оно призвано решать?

— Действительно, это новое направление для отечественной медицины, которое представляет собой область урологической науки. Оно охватывает как исправление врожденных аномалий, так и лечение приобретенных заболеваний в урогенитальной области. Сегодня в этом разделе хирургии произошли революционные изменения, и он поднялся на качественно новый уровень благодаря использованию современных технологий, биоматериалов, тканевой инженерии, новых и разнообразных видов имплантатов. В связи с этим значительно расширились и возможности для лечения пациентов.

— Почему название включает в себя понятия реконструкция и пластика? Какие функции лежат на каждом из них?

— Реконструкция условно подразумевает ремонт повреждений, аномалий, либо приобретенных заболеваний. Но кроме восстановления функции мы также работаем с улучшением эстетики.

Аномалии — это врожденные патологии, а причинами приобретенных анатомических и физиологических нарушений могут являться инфекции, воспаления, травмы, оперативные вмешательства и их осложнения, а также сахарный диабет, системные заболевания соединительной ткани и другие.

— При каких аномалиях может помочь реконструктивно-пластическая хирургия?

— Например, при врожденном искривлении полового члена. Эта проблема ограничивает мужчину: он не может вести половую жизнь, соответственно, не сможет стать отцом. Но эту проблему можно исправить: улучшить эстетику и дать возможность мужчине завести ребенка, если он этого хочет, и вести полноценную жизнь. Случается так, что в результате травмы или лечения онкологического заболевания у мужчины остается только одно яичко. Достаточно поставить имплантат, и никто не будет знать об этом, потому что тактильно и визуально практически никакой разницы нет. Некоторых не устраивает длина или толщина полового органа. Иногда из-за лишнего веса визуально он выглядит короче, чем есть на самом деле. Существует болезнь Пейрони, которая обычно появляется у мужчин зрелого возраста. Причину ее появления никто не знает. Она характеризуется искривлением полового органа, которое развивается из-за бляшки, что делает эрекцию болезненной. Эти проблемы тоже можно решить.

— Когда еще проводятся реконструктивные операции?

— В случае травмы, при возникновении последствий от воспалительных процессов. В частности, из-за инфекций, передающихся половым путем, образуются стриктуры — сужения мочеиспускательного канала, которые надо обязательно корректировать. Либо после травмы происходит полный разрыв уретры, и человек вынужден ходить с трубкой из мочевого пузыря. В данной ситуации кроме функции опять же страдает эстетика. Чтобы от этой трубки избавиться, проводится операция.

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— Чем эректильная дисфункция отличается от импотенции?

— Импотенция — это устаревшее название. Сегодня медицина пришла к тому, что этот термин некорректно использовать, потому что impotentia переводится с латинского как отсутствие возможностей, а эректильная дисфункция — это нарушение эрекции. Степень ее выраженности может быть разной, но проблема решается в 100% случаев. Для этого применяются различные методики — лекарственная терапия, инъекции, оперативное лечение. Соответственно, миф о том, что импотенция неизлечима, уже давно развенчан множеством примеров из жизни.

— Получается, если мужчина полностью потерял способность к эрекции, ему можно помочь?

— Конечно. В этом случае устанавливаются пенильные имплантаты. Сейчас все примерно понимают, как устанавливаются силиконовые имплантаты женщинам с целью коррекции формы и размера груди. Здесь такой же принцип — кожа, нервы и сосуды остаются, то есть чувствительность сохраняется. Существуют два вида пенильных имплантатов: ригидные — выполнены из силикона и имитируют состояние эрекции, двухкомпонентные и трехкомпонентные — могут менять свою форму и размер при необходимости. Последние состоят из резервуаров с жидкостью, которая в них закачивается при нажатии на кнопку. В результате происходит вполне естественная эрекция, которая также заканчивается семяизвержением. Если партнерша не знает о том, что у мужчины стоят такие имплантаты, то в принципе она может и не заметить их.

— Как часто пациенты обращаются с желанием установить имплантат?

— Достаточно много пациентов с сахарным диабетом или перенесших онкологическую операцию, нуждаются в подобной помощи. К несчастью, на почве этой проблемы во многих семьях возникает определенная семейная драма, отношения между партнерами становятся напряженными. Эта методика полностью возвращает мужчину к привычной интимной жизни, а в некоторых случаях ее качество даже улучшается, так как теоретически половой акт может продолжаться часами.

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— На какой срок эксплуатации рассчитаны пенильные имплантаты?

— Подобная операция делается на всю жизнь. Единственно, могут возникать сложности при неправильной эксплуатации, либо возникших половых инфекциях, но это также решается.

— В чем вообще причины эректильной дисфункции?

— К такому состоянию могут приводить порядка 50 заболеваний: язвенная болезнь желудка, панкреатит, любое воспалительное заболевание, окологические заболевания, аденома предстательной железы, простатит и другие. В человеческом организме все взаимосвязано, поэтому эректильная дисфункция в 52% случаев — первый симптом атеросклероза аорты и подвздошных сосудов. Соответственно, когда пропадает эрекция, следует обращаться к врачу. Можно начать с уролога-андролога, который в случае необходимости уже направит к кардиологу, эндокринологу или диетологу. Получается, если не обращать внимание на проблемы в интимной сфере, можно упустить серьезные заболевания, в частности инфаркт миокарда. В свою очередь снижение уровня половых гормонов сказывается на эластичности кожи, снижается физическая сила, развивается остеопороз. По этому поводу сейчас набирает популярность гормонозаместительная терапия, работающая как молодильные яблочки в известном мультфильме.

Таким образом, проблему надо решать комплексно, совместно с врачами других направлений. Например, в жировой ткани тестостерон преобразуется в эстроген, а эстроген в свою очередь вызывает избыточное образование той же самой жировой ткани, и круг замыкается. Поэтому, когда у мужчины лишний вес, у него меняется гормональный обмен и тестостерона становится меньше. Здесь присоединяется вопрос питания, гормонального фона и половой функции.

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— Какие существуют ограничения по проведению операции?

— Как и при любой операции, ее выполнение или невыполнение зависит от общего состояния пациента. Чтобы это выяснить необходимо предварительно пройти обследование: сдать биохимический анализ крови, мочи, сделать электрокардиографию (ЭКГ), определить свертываемость крови, уровень сахара. Дальше хирург принимает решение. Как правило, если человек в состоянии выдержать двухчасовой наркоз, то хирургическое вмешательство возможно. Противопоказаниями будут только тяжелые заболевания, такие как цирроз печени, ВИЧ-инфекция, СПИД, хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии, когда функция почек потеряна полностью, заболевания крови — лейкоз, гемофилия. Но все случаи обговариваются отдельно с врачом.

— Значит реконструктивно-пластическая хирургия доступна практически любому мужчине?

— Сегодня тема реконструктивно-пластической хирургии не обсуждается широко, поэтому многие мужчины уверены, что вернуться к привычной интимной жизни — несбыточная мечта. Но это не так. Любую проблему можно решить, надо только обращаться за помощью, а не замещать активную жизнь мелкими бытовыми удовольствиями.

Три мифа о половой жизни после 50 лет

1. При сердечно-сосудистых патологиях от половой жизни следует отказаться.

2. Если человек лечился от онкологического заболевания, он может забыть об интимных отношениях.

3. Открытая хирургия лучше эндоскопической.