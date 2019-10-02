Красивая улыбка с рождения: Почему прикус становится неправильным?

Давно доказано, что прикус — не только качество зубов, но и показатель здоровья всего организма. Однако статистика утверждает, что у 90% россиян прикус неправильный. Причем эта проблема идет из детства, а к 12-13 годам — моменту развития постоянного прикуса — только укрепляется и требует более серьезного вмешательства. В чем же причина? Разберемся в этом вопросе вместе с ведущими самарскими экспертами.

С наследственностью поспоришь

Специалисты отмечают, что причин нарушения окклюзии — или прикуса — много. Пожалуй, главная из них основана на все том же наследственном факторе, когда аномалия прослеживается по материнской или отцовской линии. Так, если у родителей, бабушек или дедушек наблюдались проблема прикуса из-за крупных зубов или мелкой челюсти, то появление той же истории у ребенка очень и очень вероятно. Поэтому, учитывая такую предрасположенность, необходимо обращаться к врачу-ортодонту уже в четырехлетнем возрасте, чтобы успеть предпринять меры.

Вредные привычки

Второй по значимости причиной нарушения прикуса является неправильное вскармливание малыша. Дело в том, что при сосании материнской груди челюстной аппарат ребенка работает очень активно — в процессе задействованы жевательные, мимические мышцы и мышцы языка. Во время грудного вскармливания нижняя челюсть подвергается интенсивной тренировке, а значит, растет быстрее верхней.

Таким образом, к моменту появления первых зубов в 6-8 месяцев, верхняя и нижняя челюсти оказываются в равном положении. Если же первые 6 месяцев жизни ребенок сосет соску, а не грудь, то развитие челюстного аппарата происходит иначе, поскольку лицевые мышцы задействованы не полностью. Кроме того, соски могут не удовлетворять сосательный рефлекс у малыша и в ход идут пальцы, пустышки, уголки пеленок, и даже язык — так и формируется неправильный прикус. К тому же, отмечает детский стоматолог клиники "Аве-Дент" Юлия Елина, у многих вредная привычка сосания пальцев остается на многие годы, если родители попустительски относятся к этому, наивно полагая: когда бросит, тогда и хорошо.

Кто бы мог подумать!

Частые респираторные заболевания, когда нарушено носовое дыхание и ребенок дышит ртом, также приводят к компрессии щечных мышц, вызывая сужение зубного ряда и деформацию челюстей. Другая причина — детский, "молочный" кариес. "Одной из распространенных стоматологических проблем наших детей является множественный кариес, — говорит Наталья Карпенко, врач-ортодонт клиники "Практика". — Поэтому редко у кого из малышей молочные зубы сохраняются до своей физиологической смены. А ранняя потеря их влечет за собой нежелательное смещение рядом стоящих зубов. Так же преобладание в рационе мягкой и размельченной пищи приводит к задержке роста и деформации челюстей. Следовательно, необходимо систематически с профилактической целью посещать стоматолога, вовремя лечить молочные зубы, сбалансировать рацион питания".

Когда начинать лечение?

Заботиться о будущей улыбке своих детей уже с раннего возраста. Врач-ортодонт, директор стоматологической клиники "Центр комплексной стоматологии" Михаил Постников рекомендует уже в два года показать ребенка детского стоматологу, но если есть жалобы, то лучше проконсультироваться с доктором до года, чтобы определить врожденную патологию — например, короткую уздечку языка. "Кстати, из-за этой проблемы в будущем обязательно возникнут проблемы с дикцией и недоразвитием нижней челюсти", — считает Постников.

С четырех лет ребенка уже можно регулярно наблюдаться у ортодонта, чтобы не пропустить ортодонтические проблемы. Часто, после первой диагностики, врач рекомендует исключить определенные вредные привычки или обратиться к смежным специалистам — отоларингологу, логопеду и остеопату. Дело в том, что патология ЛОР-органов тесно связана с формированием зубочелюстной системы, потому что нарушение носового дыхания (те же аденоиды), могут сформировать неправильный прикус. И, конечно, нарушения прикуса влияет на состояние всего опорно-двигательного аппарата и наоборот. Юлия Елина дополняет: "Скученность зубов является благоприятной средой и для скопления большого микробов. Соответственно, инфекции из зубного налета попадают в организм, что также неблагоприятно влияет на здоровье".

Помогут инновации

Михаил Постников отмечает: "Когда ребенок еще маленький, желательно регулярно делать упражнения миогимнастики для языка, губ и щек, которые стимулируют развитие зубочелюстной системы, в частности, круговую мышцу рта. Профилактикой правильного прикуса в домашних условиях также является массаж зубов".

Другим профилактическим методом являются съемные аппараты. "Если пришлось рано расстаться с молочным зубом, то необходимо в кратчайшие сроки восстановить целостность зубного ряда. Для этого доктор фиксирует несъемную распорку или предлагает детский заместительный протез, — объясняет Наталья Карпенко. — Когда уже имеются деформации челюстей, аномалии прикуса, то детям 7-13 лет устанавливают детские съемные пластинки для круглосуточного ношения".

В возрасте 5—7 лет и 10—15 лет для лечения детей с мезиальной окклюзией, когда нижняя челюсть выступают вперед, а верхняя недоразвита, применяются аппарат регуляции функции Френкеля и Андрезена-Гойпля, который расширяет и удлиняет верхний зубной ряд.

К 12-13 годам зубочелюстная система уже сформирована, поэтому, если родители упустили момент и не занимались профилактикой прикуса у детей раньше, в этом возрасте окклюзию лечат несъемной техникой — брекетами. Альтернативой им становятся элайнеры — съемные капы, которые поочередно пациенты одевают через две недели, но их используют в очень ограниченных случаях. Беря во внимания все сложности лечения на данном этапе, который должны пройти родители и дети, лучше все-таки предотвращать проблему и вовремя обращаться к врачу-ортодонту.

Плюсы и минусы современных методов исправления прикуса у детей