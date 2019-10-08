Дело добровольное! Что надо знать про ДМС

Как показывает практика, в вопросах ДМС хорошо разбираются три категории граждан: работники страховых компаний; те, кому страховку предоставили на работе, а также те немногие, кто приобрел ее самостоятельно – то есть в масштабах многомиллионной страны – единицы. Если на западе купленный на свои кровные страховой полис – обычная практика, то в России это по-прежнему почти экзотика. Между тем добровольное медицинское страхование может принести немало пользы – если, конечно, разобраться, что к чему.

Основной инстинкт

ДМС — вид страхования, который обеспечивает лечение сверх того, что обычно входит в полис обязательного медицинского страхования, или ОМС. Считается, что ДМС гарантирует гражданам повышенный уровень комфорта — и отчасти так оно и есть, ведь услуги в данном случае оказываются либо в частных клиниках и центрах, либо в платных отделениях государственных лечебных учреждений. Получается, что лечение в рамках и ОМС, и ДМС может осуществляться совершенно одинаковое и в одном и том же месте, но в первом случае — с длинными очередями и потерей времени, а во втором — в отдельной палате. Эти расходы компенсирует страховая компания, если, конечно, ситуация на самом деле требует врачебного вмешательства, что является довольно существенным уточнением для тех, кто любит ходить в больницу при каждом случае.

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Получить ДМС не сложнее, чем купить любой другой страховой продукт, — нужно заключить договор с компанией, определить для себя "пакет" желательных услуг и произвести оплату. Важный момент: при наступлении страхового случая, то есть при ухудшении самочувствия, звонить нужно именно в страховую, а не в больницу. Если этого не сделать, владельца полиса могут ждать проблемы: от строгого выговора до увеличения стоимости услуг. Дело в том, что только при прямом обращении страховая компания может контролировать, соответствует ли счет, выставленный учреждением, где проходило лечение, изначальному запросу — говоря проще, такая бдительность помогает избежать накрутки.

Обращение в больницу через представителя никак не сказывается на скорости оказания лечения. Больше того, обычно оно начинается быстрее обычного, поскольку стационарная помощь в данном случае организуется через коммерческую скорую — впрочем, на всякий случай этот момент лучше уточнить до заключения договора. Если же владельцу полиса показалось, что его "недолечили" и какие-то услуги были оказаны в ненадлежащем объеме и качестве, нужно снова обратиться в страховую компанию, которая призвана защищать интересы своего клиента.

Не корысти ради, а токмо пользы для

Сколько же стоит ДМС? Цена зависит от набора услуг, которые входят в комплект. На цену влияют такие факторы, как, например, включение стоматологических услуг, — они всегда недешевы. Если предполагается частое посещение медицинского учреждения, цена снова поползет вверх. Увеличится стоимость и в том случае, если имеются серьезные хронические заболевания, токсические зависимости по типу алкоголизма или ВИЧ — в этом случае полис вообще могут не продать. Кроме того, ставка расчета увеличивается для клиентов старше пятидесяти лет.

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Получается, что моментов повышения цены достаточно много, поэтому компании предлагают комфортные условия оплаты — например, беспроцентную рассрочку. Как правило, полис ДМС действует год, и в некоторых страховых в течение этого времени вполне реально изменить изначально прописанные условия — правда, скорее всего, придется сделать дополнительный взнос. Если же медпомощь придется оплачивать из личных средств, несмотря на наличие ДМС, страховая должна возместить все расходы.

Многие мамы выбирают для своих детей дополнительное медицинское страхование — и их можно понять. В этом случае главенствующую роль играют такие факторы, как прием по записи, отсутствие очередей и более долгий прием у врача. Обычно самый дорогой полис ДМС — для детей до года, ведь им требуются постоянный контроль, регулярные осмотры и соблюдение графика вакцинации. Следующие категории — от года до трех, от трех до семи и от семи до семнадцати — бьют по карману существенно мягче.

Внимание, внимание!

В большинстве случаев подводные камни и потенциальные опасности ДМС связаны с недобросовестной работой страховой компании. Поэтому, как отмечают юристы, очень важно читать весь договор полностью — особенно фрагменты, написанные мелким шрифтом, поскольку туда могут быть включены ненужные услуги. При расчете стоимости хорошо бы проверить вместе с агентом все параметры, чтобы быть уверенным в том, что коэффициент не включает в себя повышенного значения, не соответствующего реальной ситуации. Бывают случаи, когда договор предписывает посещать врача с определенной периодичностью: в этой ситуации лучше узнать заранее, что будет, если пропустить визит.

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Стоит также дополнительно уточнить условия расторжения контракта и возмещения денежных средств, а также узнать, с какими диагнозами по страховке не обслуживают.

Кроме того, нужно учитывать, что выйти за рамки программы не удастся, — доступен будет именно тот объем лечения, который оговаривался изначально. И помните: полис ДМС — это не абонемент в больницу. Важно понимать, что медицинскую помощь окажут только при наличии серьезных показаний. Поэтому ипохондрикам такой вариант подойдет едва ли.

Стандартный пакет услуг по полису ДМС обычно включает в себя прикрепление к поликлинике, вызов врача на дом, услуги скорой. Поэтому лучше заранее продумать, какие дополнительные возможности нужны и какие услуги будут приоритетными. Это поможет сделать на них акцент и сформировать полис именно под свои индивидуальные потребности — такой рациональный подход будет логичным, удобным и в конечном итоге выгодным.

Полис ДМС не действует, если: