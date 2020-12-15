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В декабре "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Картину о великом футболисте впервые покажут в кинотеатрах в эксклюзивном формате в рамках проекта КАРО.Арт.

26 и 27 декабря фильм кинокомпании "Вольга" покажут в 1 зале киноцентра "Октябрь" в Москве, а также в Петербурге, Казани, Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге и Самаре. 25 и 28 декабря показы пройдут в Калининграде.

Билеты доступны по ссылке: karofilm.ru/art/film/7328.

Фильм "Диего Марадона" Азифа Кападиа стал участником конкурсной программы кинофестиваля в Каннах в 2019 году и заслужил 90%-й рейтинг свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. Критики подчеркивают: "картина следует стандартам спортивной документалистики, но освещает тему с необычайной ясностью и глубиной". Феномен фильма в том, что он собран из 500 часов неопубликованных видеозаписей из персонального архива Марадоны при его непосредственном участии. Настоящая сенсация для тех, кто хочет прикоснуться к реальной истории культового бунтаря, мифу, сотворенному им самим.

Имена героев документальных исследований Кападиа неизбежно выносятся им в заголовки фильмов: ранее он снял оскароносную картину "Эми" об Эми Уайнхаус, а также фильм об одном из лучших гонщиков Формулы-1 Айртоне Сенне. И в случае с "Диего Марадона" метод режиссера остается неизменен: он стремится в первую очередь раскрыть человечность гения, подойти к нему предельно близко. Именно поэтому фильм сможет заинтриговать не только футбольных фанатов, но и тех, кто не интересуется игрой.

"Диего Марадона" рассказывает о человеке, который выходит за рамки той арены, на которой он сделал себе имя. Это история бедного, необразованного парня из трущоб, чье ослепительное мастерство сделало его суперзвездой, даровав несметные богатства, всемирную известность и статус Бога. И все же ему не хватало сил, чтобы справиться с бременем известности. Хоть Марадона и терпит ряд поражений, он всегда сопротивляется.

"Неважно, сколько раз Диего падает, он все равно поднимается и продолжает бороться. Кто еще с таким же прошлым, как у него, мог прожить жизнь так, как он, и не пострадать? Он настоящий боец, и это история, которую я отчаянно хотел рассказать", - Азиф Кападиа, режиссер картины.

О фильме

На поле Диего Марадона был гением. За пределами поля к нему относились как к богу. Харизматичный аргентинец боролся за победу вопреки всему и привел "Наполи" к своему первому титулу в истории. Это было мечтой. Но за это пришлось заплатить свою цену… Диего мог делать все, что ему заблагорассудится, творить чудеса на поле, но время шло, и наступали темные дни.

Жанр: документальный, спорт, биография

Производство: Великобритания

Год выпуска: 2019

Продолжительность: 130 мин.

Дистрибьютор: Вольга

Режиссер-постановщик: Азиф Кападиа

Продюсеры: Джеймс Гэй-Рис, Пол Мартин, Ракель Альварез, Джулиан Берд, Бил Бангэй, Лина Кайседо, Уилл Кларк, Фьяметта Луино, Олли Мэдден, Джордж Панк

Композитор: Антонио Пинто

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Теги: Каро премьера кино футбол досуг кинотеатр
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