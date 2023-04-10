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Досуг Отдых

Постимся вкусно: ресторан "Дом Нино" представил блюда из растительного мяса

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имеют ли право блюда из растительного мяса занимать место в изысканном гастрономическом меню? Чего ждать от растительного мяса, как и из чего оно производится, что из него готовить? На эти и другие вопросы получили ответы гости ресторана "Дом Нино" на закрытом дегустационном ужине, посвященном полезному питанию и обновлению барной карты заведения.

Фото: предоставлено рестораном "Дом Нино"

Чем меньше потребляется продуктов животного происхождения, тем лучше и чище становится мир вокруг нас, уверены рестораторы. Но чем заменить эти продукты, чтобы качество жизни человека улучшилось максимально? На решение этой задачи и нацелен новый продукт — растительное мясо.

Бренд-шефы ресторанной компании "Поляна" Евгений Гурин и Андрей Рогачев категорически опровергли сложившиеся стереотипы, что полезное и здоровое не всегда самое вкусное.

В доказательство гостям был представлен ужин из 5 блюд с растительным мясом и напитки из обновленного меню. Конвертики из свеклы в сопровождении с лимонадом ананас-имбирь, чебуреки с растительным мясом в паре с настойкой из кураги, хинкали с растительным мясом и чай облепиха-персик, перец рамиро и коктейль "Для неё", мусака в сопровождении коктейля клубника-грейпфрут Весь этот гастрономический рай не содержит ни грамма животного белка.

Однако с какими напитками лучше пробовать блюда из растительного мяса? Что за коктейли пополнят барную карту Нино? Какие технологии приготовления напитков будут использоваться? Бренд-бар-менеджер ресторанной компании "Поляна" Константин Полищук подробно рассказал об авторских рецептах, сочетающих разнообразную палитру фруктовых вкусов.

Обновленная барная карта ресторана "Нино" пополнилась такими новинками, как "Гранатовая Маргарита" (текила сиера сильвер, гранатовый сироп), "Цинандали Гамлет" (джин баристер, сок виноград-яблоко), "Лемонграс-Алоэ" (Лемонграс-мята, напиток Алоэ) и "Клубника-грейпфрут" (джин баристер, сок грейпфрут, молоко, сироп клубники).

"Ресторан настоящей грузинской кухни для тех, кто любит себя и своих родных. Место, где вам рады, где круглый год царит атмосфера тепла и гостеприимства" — так позиционирует себя ресторан "Дом Нино" в Самаре и приглашает гостей не только отведать легкие, вкусные и полезные весенние блюда, но и приобщиться к более экологичному восприятию окружающего мира.

Теги: Дом Нино рестораны кухня досуг Самара

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