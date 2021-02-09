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Досуг Отдых

11 февраля в прокат выходит фильм "Родные"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в этот четверг на большом экране можно будет увидеть фильм "Родные", в котором семья отправляется на Грушинский фестиваль. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Посмотреть фильм можно будет в Мягком кинотеатре.

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.

Это сюжет картины "Родные", которая выходит в прокат в четверг, 11 февраля. Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре. Возрастное ограничение 12+.

Узнать расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru.

Теги: кино кинотеатр премьера досуг Самара
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