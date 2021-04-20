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Досуг Отдых

ТРК "Космопорт" приглашает на кофейный фестиваль "Coffee Day"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24-го апреля в 13:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса пройдет настоящий праздник кофе.

Французский политик и дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор утверждал, что за каждым преуспевающем человеком стоит значительный объем выпитого кофе. С этим не поспоришь — верный спутник хорошего утра, удачной деловой встречи и милых посиделок с друзьями всегда на нашем столе. Так почему бы не расширить знания о нем в компании тех, кто предпочитает этот напиток другим.

Дегустации и презентации — для тех, кто любит пробовать новое. Мастер-классы для тех, кто готов экспериментировать и хочет научиться готовить идеальный кофе, и даже показательные выступления бариста для тех, кто знает, что приготовление кофе — это искусство.

Кофеманы будут в восторге — разнообразный выбор кофейных напитков от любимых кофеен города — редкая удача.

Добавит драйва DJ Vadim BW, который порадует свежим джаз-хопом.⠀ А викторины, конкурсы и множество памятных подарков оставят приятное послевкусие.

Теги: ТРК Космопорт фестиваль кофе досуг торговые центры Самара

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

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