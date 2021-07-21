Мягкий кинотеатр приглашает на сеансы со скидками

Посмотреть кино по комфортной цене можно с понедельника по среду в Мягких кинотеатрах.
Расписание сеансов и билеты можно посмотреть на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru по ссылке в описании профиля
Акция не распространяется на фильмы с ограничениями дистрибьюторов, а также не действует в праздничные дни.
Подробности проведения акции можно уточнить у сотрудников или на сайте кинотеатра.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?