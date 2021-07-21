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Досуг Отдых

Мягкий кинотеатр приглашает на сеансы со скидками

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посмотреть кино по комфортной цене можно с понедельника по среду в Мягких кинотеатрах.

Расписание сеансов и билеты можно посмотреть на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru по ссылке в описании профиля

Акция не распространяется на фильмы с ограничениями дистрибьюторов, а также не действует в праздничные дни.

Подробности проведения акции можно уточнить у сотрудников или на сайте кинотеатра.

Теги: кинотеатр кино досуг развлечения акция Самара

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

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