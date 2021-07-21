Мягкий кинотеатр приглашает на сеансы со скидками

Посмотреть кино по комфортной цене можно с понедельника по среду в Мягких кинотеатрах.

Расписание сеансов и билеты можно посмотреть на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru по ссылке в описании профиля

Акция не распространяется на фильмы с ограничениями дистрибьюторов, а также не действует в праздничные дни.

Подробности проведения акции можно уточнить у сотрудников или на сайте кинотеатра.