16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
"Мегалэнд" и "Чадоград" приглашают детей на выпускные "КАРО" отдает зрителям "Ключи от зала" В декабре "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России 17 декабря в прокат выходит фильм "Обратная связь" Гастрономическая кругосветка: путешествие по кухням мира в Самаре

Досуг Отдых

"Мегалэнд" и "Чадоград" приглашают детей на выпускные

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Город профессий "Чадоград" и семейный парк развлечений "Мегалэнд" предлагают организацию интерактивных праздников по сценарию для учащихся младших классов или воспитанников детских садов.

Организаторы представляют две программы: "TikTok vs Likee" и "Super-герой party". Помимо этого, детей ждут челлендж, флешмоб и сюрприз.

Анимационная программа с сюрпризом длится 60 минут и стоит от 700 рублей с человека. В "Мегалэнде" она включает также безлимит на аттракционах, а в "Чадограде" - безлимит на посещение мастерских.

Дополнительно можно заказать комплексный обед для детей и банкетное меню для родителей, торт и фото- или видеосъемку.

При этом розничная продажа билетов на выпускные программы не осуществляется.

ТРК "ГудОК", ул. Красноармейская, 3, этаж 131
Запись и бронирование 8-991-396-12-48 (Мария)

На правах рекламы

Теги: ТРК Гудок дети отдых досуг торговые центры Самара
Комментировать

Фото на сайте

"Любовь в большом городе": в ТРК "Космопорт" прошёл праздник романтики

"Любовь в большом городе": в ТРК "Космопорт" прошёл праздник романтики

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28