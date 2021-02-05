"Мегалэнд" и "Чадоград" приглашают детей на выпускные

Город профессий "Чадоград" и семейный парк развлечений "Мегалэнд" предлагают организацию интерактивных праздников по сценарию для учащихся младших классов или воспитанников детских садов.

Организаторы представляют две программы: "TikTok vs Likee" и "Super-герой party". Помимо этого, детей ждут челлендж, флешмоб и сюрприз.

Анимационная программа с сюрпризом длится 60 минут и стоит от 700 рублей с человека. В "Мегалэнде" она включает также безлимит на аттракционах, а в "Чадограде" - безлимит на посещение мастерских.

Дополнительно можно заказать комплексный обед для детей и банкетное меню для родителей, торт и фото- или видеосъемку.

При этом розничная продажа билетов на выпускные программы не осуществляется.

ТРК "ГудОК", ул. Красноармейская, 3, этаж 131

Запись и бронирование 8-991-396-12-48 (Мария)

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