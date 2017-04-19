Собственники жилья могут получить займ на восстановление своего дома

Поправки в Жилищном кодексе РФ, позволяют жителям многоквартирных домов существенно ускорить сроки проведения капитального ремонта. Если будет получено согласие большинства собственников, организация, управляющая домом, может обратиться в банк за получением кредита. А собираемые впоследствии взносы на капремонт уже пойдут на его погашение.

Сами себе хозяева

Согласно законодательству средства, на капитальный ремонт могут собираться двумя способами: в региональном фонде капремонта или на специальном счете конкретного многоквартирного дома. По данным на начало апреля текущего года в Самарской области 941 МКД аккумулирует средства для капремонта на спецсчетах, из них в Самаре данный способ работы выбрали около 350 ТСЖ.

Безусловно, возможность собирать деньги только на ремонт своего дома открывает больше свобод, но требует и больше ответственности. Собственники копят финансирование только на свой дом, не вкладываясь в "общий котел", но при этом и контролировать расходование денег им предстоит самостоятельно. К тому же закон защищает собранные средства только от банкротства управляющей организации. Если, к примеру, ТСЖ обанкротится, деньги на спецсчете не будут включены в конкурсное производство, а будут переданы другой избранной жильцами компании.

Решение о изменении способа накопления средств на капремонт может быть принято в любое время, даже если дом в течение нескольких лет перечислял деньги в региональный фонд капремонта. Главное — с изменениями должны быть согласны 2/3 собственников. После того как общее собрание жильцов пришло к согласию, в Государственную жилищную инспекцию Самарской области и региональный фонд капремонта направляется уведомление о принятом решении. Правда, с получением денег придется подождать. Ранее уплаченные в общую копилку средства на спецсчет дома будут перечислены только через год. И только после этого собственники начнут самостоятельно копить деньги на проведение необходимого ремонта.





С 1 июля тарифы на электроэнергию в области поднимутся до 3,84 рубля С 1 июля 2017 г. в Самарской области поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей.

Новая возможность

Однако капремонта можно не ждать несколько лет. Отремонтировать дом можно воспользовавшись кредитными средствами. О данном нововведении рассказал на встрече с руководителям ТСЖ, ЖСК и УК первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин. "Благодаря тому, что законодательство изменилось, этот срок можно перенести. Для этого жильцы на общем собрании должны решить, в каком банке они откроют спецсчет для кредита, и, получив заем, сделать то, что им нужно, — крышу, фасад, коммуникации", — пояснил Сластенин.

Решение должно быть принято все те же 2/3 жильцов дома. Также возможно принятие решение о повышении ставки минимальной величины взноса на капремонт для более быстрого погашения кредита. Как пояснили Волга Ньюс в региональном фонде, после проведения всех запланированных работ по капитальному ремонту и погашения кредита, дальнейшие выплаты на цели капремонта не предусмотрены.

Однако нельзя забывать, что финансирование работ по восстановлению многоквартирного дома — достаточно затратное мероприятие. Например, в стандартной хрущевке, с 3-4 подъездами ремонт крыши стоит около 3 млн рублей. На инженерные коммуникации предстоит потратить порядка 7 млн рублей. Ремонт фасада — это еще 5-6 млн рублей, укрепить фундамент стоит около 4 млн рублей. "Если жители взяли кредит на все 20 млн рублей и погасили его, то оплату взносов на специальный счет можно приостановить. В случае же, когда работы проводятся частями, жильцы должны оплачивать взносы до полного завершения всех видов работ, запланированных по данному дому в региональной программе капремонта", — говорит руководитель экспертного департамента фонда капремонта Екатерина Осокина.

Помощь с кредитом

Как рассказал Волга Ньюс руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских, ряд банков, размещающих деньги жильцов МКД на спецсчетах, уже подготовили кредитные предложения для ТСЖ. Но по его мнению, данный способ проведения капремонта не будут востребован в нашем регионе без дополнительной поддержки. Мало кто из собственников согласится на дополнительные затраты в виде уплаты процентов по кредиту.

Однако этот вопрос в ближайшем времени может быть решен. В январе этого года было принято постановление правительства РФ, согласно которому из бюджета Фонда содействия реформирования ЖКХ будет выделен 1 млрд рублей. Средства будут направляться по заявкам регионов многоквартирным домам на возмещение расходов на уплату процентов по кредитам, взятым на проведение капремонта. Сумма возмещения будет равна ставке ЦБ РФ при сроке кредита не более 5 лет. И общий объем финансирования на один дом не должен превышать 5 млн рублей.

Данный механизм поддержки уже апробирован в нескольких пилотных регионах и показал значительную эффективность.

Екатерина Осокина, руководитель экспертного департамент Фонда капитального ремонта Самарской области:

— Контроль за поступлением-расходованием денежных средств на спецсчетах осуществляют собственники квартир в многоквартирных домах. Владелец спецсчета ежегодно должен отчитываться перед органом жилищного надзора об остатках средств, и ежемесячно о поступлении денег от собственников.