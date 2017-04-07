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В "Экспо-Волге" открылась выставка "Ваш коттедж"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 апреля распахнула свои двери 9-я межрегиональная выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство". На выставке представлено более 120 компаний - лидеров в области строительных технологий, производства материалов, охранных систем, водоснабжения, ландшафтного дизайна и архитектуры.

На протяжении четырех дней гости смогут познакомиться с экспозицией выставки и, возможно, найти проект своего будущего коттеджа. Также гостей и участников ждет насыщенная деловая программа, которая включает 40 мероприятий, в том числе мастер-классы, презентации, семинары, встречи с экспертами.

В церемонии открытия от имени правительства Самарской области и министерства строительства Самарской области всех гостей и участников приветствовал заместитель председателя правительства - министр строительства Самарской области Александр Баландин: "Малоэтажное и коттеджное строительство - одно из самых важных современных направлений. Желаю всем гостям и участникам проекта хороших деловых контактов. Чтобы все, что сегодня представлено на выставке, в дальнейшем применялось в нашем современном строительстве".

В рамках проекта состоится конкурс среди участников выставки "Серебряный куб", цель которого - содействовать продвижению на рынок новых технологий, качественных товаров и услуг. Экспертное жюри определит победителей.

По традиции, на выставке состоится турнир барбекю. В этом году его участниками станут жители региона, которые выиграли путевку в финал на отборочном этапе.

"Эта выставка служит площадкой, на которой можно найти поставщика и подрядчика, любые технические решения. Стоит задача удовлетворить интересы всех целевых аудиторий: профессиональных строителей и архитекторов, подрядчиков, обычных потребителей", - отметил генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

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