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Автострахование Автомобили

Как отремонтировать машину по ОСАГО по новым правилам

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 апреля текущего года вступили в силу изменения федерального законодательства, согласно которым ремонт в случае аварии автомобиля, застрахованного по ОСАГО, является преимущественной формой страхового возмещения. Какие станции техобслуживания будут использоваться?

Фото: http://dvs-motors.ru

Как отмечают специалисты главного управления ЦБ РФ по Самарской области, новые правила преимущественной формы страхового возмещения по ОСАГО действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. "Автовладелец сможет выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка", — отмечают в ЦБ РФ.

Перечень автомастерских, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта, должен быть размещен на сайте страховой организации. При этом по согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору. И если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.

Ремонт, за качество которого будет отвечать страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего; максимальный срок ремонта будет составлять 30 дней. Новые автомобили (не старше двух лет) должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

В отличие от денежной выплаты при осуществлении восстановительного ремонта поврежденного автомобиля не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Кроме того, отныне действует запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.

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Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.

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