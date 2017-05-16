Как отремонтировать машину по ОСАГО по новым правилам

28 апреля текущего года вступили в силу изменения федерального законодательства, согласно которым ремонт в случае аварии автомобиля, застрахованного по ОСАГО, является преимущественной формой страхового возмещения. Какие станции техобслуживания будут использоваться?

Как отмечают специалисты главного управления ЦБ РФ по Самарской области, новые правила преимущественной формы страхового возмещения по ОСАГО действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. "Автовладелец сможет выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка", — отмечают в ЦБ РФ.

Перечень автомастерских, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта, должен быть размещен на сайте страховой организации. При этом по согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору. И если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.

Ремонт, за качество которого будет отвечать страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего; максимальный срок ремонта будет составлять 30 дней. Новые автомобили (не старше двух лет) должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

В отличие от денежной выплаты при осуществлении восстановительного ремонта поврежденного автомобиля не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Кроме того, отныне действует запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.