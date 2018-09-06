Более 95% повреждений автомобилей самарцев - результат ДТП

Сотрудники филиала Росгосстрах в Самарской области проанализировали заявления на возмещение ущерба, поступившие от страхователей в первом полугодии 2018 года.

Судя по статистике обращений клиентов, застраховавших в компании свои транспортные средства по КАСКО, большая часть страховых случаев — 95,5% — это повреждение автомобилей в ДТП.

О противоправных действиях третьих лиц заявили 4% автовладельцев и около 0,5% обращений касаются автомобилей, пострадавших в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, либо похищенных у владельца.

По словам начальника Регионального центра урегулирования убытков филиала компании Росгосстрах в Самарской области Оксаны Федоряко, причиной подавляющего числа повреждений машин (более 83% обращений) стали ДТП в результате наезда на какое-либо препятствие на дороге или на другой припаркованный автомобиль, а также наезд на пешехода или животное. В 12% страховых случаев повреждения были получены в результате аварий на проезжей части при столкновении двух или более автомобилей. Причиной 4% обращений стали повреждения автомобилей камнями, вылетевшими из-под колес, менее 1% — последствия падения на машины сосулек и снега.

"Количество транспортных средств на дорогах увеличивается, поэтому вероятность аварий существенно возрастает. Особенно эти риски актуальны для крупных городов, плотность движения в которых постоянно растет, — отмечает Оксана Федоряко. — Только в этом году филиал компании Росгосстрах в Самарской области выплатил клиентам по добровольному автострахованию почти 110 млн рублей".