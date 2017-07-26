Как узаконить перепланировку квартиры

Не всегда имеющееся жилье устраивает собственника по всем параметрам. Но каждый перенесенный дверной проем или снесенная стена требуют проведения ряда процедур по согласованию и оформлению пакета документов.

Перепланировкой считается любое изменение конфигурации жилого помещения. И если собственник запланировал изменить свою недвижимость, то перед проведением строительных работ необходимо их согласовать. В настоящее время в Самаре для этого необходимо обратиться в департамент градостроительства и архитектуры. А с 1 сентября 2017 года полномочия по согласованию перепланировок будут переданы администрациям внутригородских районов.

Обращаясь за вынесением решения по согласованию, владелец недвижимости должен предоставить правоустанавливающие документы и получить согласие всех собственников помещения. Кроме того, необходим проект перепланировки квартиры. "Его зачастую путают с дизайн-проектом, который показывает где будет расставлена мебель. Но проект перепланировки — это документ, имеющий юридическую силу. Его делает организация, имеющая соответствующий допуск СРО проектировщиков", — предупреждает начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова.

Можно ли приобрести объект жилой недвижимости, находящийся в залоге? При покупке жилья, находящегося в залоге у банка, можно сэкономить, а можно потерять и деньги, и жилье. Поэтому главное, о чем следует помнить — все подобные сделки стоит совершать с участием юристов банка.

Департамент градостроительства, осуществляющий в настоящее время согласование, в течение 45 календарных дней принимает положительное или отрицательное решение по вопросу изменения параметров недвижимости. Если владельцу недвижимости разрешили сделать перепланировку, после проведения строительных работ собственник помещения должен согласовать их итог в специальной комиссии. Она создается департаментом градостроительства Самары (а с сентября текущего года это будут делать администрации районов), в нее входят специалисты разных служб. Комиссия готовит акт о соответствии проведенных работ первоначальному плану перепланировки.

Также необходимо при помощи кадастрового инженера подготовить технический план своей квартиры с измененными характеристиками и затем обратиться в Управление Росреестра (через многофункциональный центр или посредством электронных сервисов) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. "Учет будет проведен на основании технического плана, проекта перепланировки и акта приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки. Для заявителя это будет бесплатно", — поясняет Ольга Герасимова.

Когда перепланировка проведена самовольно, согласование ее возможно в том же порядке, если этим не нарушаются права и интересы граждан и это не создает угрозу их жизни и здоровья. Например, если снесены несущие стены, то рассчитывать на положительное решение не стоит. Более того, департамент вынесет предупреждение о приведении помещения в первоначальное положение. А если это не будет исполнено, то орган местного самоуправления обратится в суд, который обяжет провести работы в принудительном порядке. Естественно, до такого варианта развития событий лучше не доводить и помнить, что снос несущих конструкций угрожает не только вашей безопасности, но может привести к обрушению всего многоэтажного дома.

Если же собственник считает, что отказ в узаконивании самовольной перепланировки был по формальным основаниям, то он сам может обратиться в суд.





Ольга Герасимова, начальник отдела регистрации объектов недвижимости Управления Росреестра:

— Покупая квартиру с рук, нужно внимательно изучать все документы. Важно попросить у владельцев технический план и сравнить его с имеющимися конструкциями в квартире. Это поможет избежать проблем с узакониванием самовольной перепланировки, если вдруг продавцы решат от вас ее скрыть.