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Банки и вклады Деньги

Сбербанк определился с графиком работы самарских отделений на новогодние праздники

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщают в финансовой организации, 29, 30 и 31 декабря обслуживание клиентов Сбербанка производится по обычному режиму работы (в отделениях, чей график предусматривает работу в субботу). С 1 по 8 января обслуживание клиентов будет производится только в дежурных отделениях, указанных в таблице.

С более подробным расписанием работы отделений банка можно ознакомиться на его сайте в разделе "Отделения и банкоматы".

Населенный пункт Адрес отделения Дата работы Время-работы Телефон
г. Самара ул. Металлургов, 67 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9315101
г. Самара пр. Кирова, 130 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210266
г. Самара ул. Революционная, 126 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210316
г. Самара ул. Промышленности , 285 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210260
г. Самара пр-т Карла Маркса, 179 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2602454
г. Самара ул. Антонова-Овсеенко, 3 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2246452
г. Самара п-т Кирова, 283 04.01.2019 10:00 - 15:00  
г. Самара Зубчаниновское шоссе, 159 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9312737
г. Самара ул. 22 Партьсъезда, 33 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2500134
г. Самара ул. Стара- Загора, 139 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3314791
г. Самара ул. Димитрова, 112 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9524912
г. Самара ул. Победы, 84 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)321-03-60
г. Самара ул. Победы, 104 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9318851
г. Самара ул. Мичурина, 52 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2500075
г. Самара ул. Ново-Садовая, 347а 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210233
г. Самара ул. Сов. Армии, 239 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210230
г. Самара пр. Ленина, 2а 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3376925
г. Самара пр-т Масленникова, 21 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3348303
г. Самара ул. С.Лазо, д.26а 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9500441
г. Самара п. Мехзавод, квартал 7 д.1 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9571339
г. Самара ул. Крутые ключи,23 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2130181
г. Самара ул. Куйбышева, 93 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3333309
г. Самара Пугачевский тракт, 61 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2500331
г. Самара пр. Кирова, 304а 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210470
г. Самара ул. Ташкентская 92 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210490
г. Самара ул. Владимирская, 35 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2479045
г. Самара ул. Агибалова, 78 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3739065
г. Самара ул. Гагарина, 19 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2279840
г. Самара ул. Самарская, 207 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2266708
г.о. Самара ул. Победы, 93 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846) 3210436
г. Самара ул. Ленина, 88 04.01.2019 10:00 - 15:00 (84639)32546
г. Самара ул.Советская, 2/144 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9981705
г. Самара ул.Металлургов, 67 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9315101
г. Самара пр Кирова, 130 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210266
г. Самара ул. Революционная, 126 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210316
г. Самара ул. Промышленности , 285 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210260
г. Самара пр-т Карла Маркса, 179 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2602454
г. Самара ул. Антонова-Овсеенко, 3 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2246452
г. Самара п-т Кирова, 283 08.01.2019 10:00 - 15:00  
г. Самара Зубчаниновское шоссе, 159 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9312737
г. Самара ул. 22 Партьсъезда, 33 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2500134
г. Самара ул. Стара- Загора, 139 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3314791
г. Самара ул.Димитрова, 112 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9524912
г. Самара ул. Победы, 84 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)321-03-60
г. Самара ул. Победы, 104 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9318851
г. Самара ул.Мичурина, 52 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2500075
г. Самара ул. Ново-Садовая, 347а 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210233
г. Самара ул. Сов. Армии, 239 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210230
г. Самара пр. Ленина, 2а 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3376925
г. Самара пр-т Масленникова, 21 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3348303
г. Самара ул. С.Лазо, д.26а 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9500441
г. Самара п. Мехзавод, квартал 7 д.1 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9571339
г. Самара ул. Крутые ключи,23 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2130181
г. Самара ул.Куйбышева, 93 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3333309
г. Самара Пугачевский тракт, 61 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2500331
г. Самара пр. Кирова, 304а 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210470
г. Самара ул. Ташкентская 92 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3210490
г. Самара ул. Владимирская, 35 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2479045
г. Самара ул. Агибалова, 78 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3739065
г. Самара ул. Гагарина, 19 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2279840
г. Самара ул.Самарская, 207 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)2266708
г. Самара ул. Октябрьская, 10 08.01.2019 10:00 - 15:00 (84639)21250
г. Самара ул. Советская, 2/144 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)9981705
г. Самара ул. Победы, 93 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846) 3210436
г. Похвистнево ул. Васильева,6 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)5621432
с. Красный Яр ул. Кооперативная 102 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)5721089
с. Красный Яр ул. Кооперативная 102 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)5721089
г. Новокуйбышевск ул. Молодежная, 1 04.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3576013
г. Новокуйбышевск ул. Миронова, 6 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3567023
г. Новокуйбышевск ул.Молодежная, 1 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)3576013
г. Кинель ул. Демьяна Бедного, 44 04.01.2019 10:00 - 15:00 (84663)62870
г. Кинель ул. Демьяна Бедного, 44 08.01.2019 10:00 - 15:00 (84663)62870
г. Нефтегорск пр-т Победы, 9а 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)7021135
п. Безенчук ул. Мамистова,7 08.01.2019 10:00 - 15:00 (846)7621640
г. Отрадный ул. Первомайская, 30 а 08.01.2019 10:00 - 15:00 (84661)24975
г. Жигулевск ул. Комсомольская, 36 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-1900
г. Жигулевск ул. Комсомольская, 36 05.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-1900
г. Жигулевск ул. Комсомольская, 36 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-1900
г. Октябрьск ул. Дзержинского, 41-А 05.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1600
г. Сызрань ул. Лазо, 28 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1800
г. Сызрань ул. Советская, 89 05.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1840
г. Сызрань ул. Советская, 89 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1840
г. Сызрань ул. 50 Лет Октября, 54 05.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1880
г. Сызрань ул. 50 Лет Октября, 54 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1880
г. Сызрань ул. Советская, 42 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1244
г. Сызрань ул. Советская, 42 06.01.2019 10:00-13:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1244
г. Тольятти пр-т Степана Разина, 81 05.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4740
г. Тольятти пр-т Степана Разина, 81 08.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4740
г. Тольятти ул. Юбилейная, 1А 04.01.2019 10:00-13:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4580
г. Тольятти ул. Юбилейная, 1А 08.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4580
г. Тольятти ул. Революционная, 11-Б 04.01.2019 10:00-13:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4137
г. Тольятти ул. Революционная, 11-Б 08.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4137
г. Тольятти Цветной б-р, 15-А 04.01.2019 10:00-13:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4815
г. Тольятти Цветной б-р, 15-А 08.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4815
г. Тольятти Ленинский пр-т, 1-А 04.01.2019 10:00-13:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4537
г. Тольятти Ленинский пр-т, 1-А 05.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4537
г. Тольятти Ленинский пр-т, 1-А 08.01.2019 10:00-15:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4537
г. Тольятти ул. Юбилейная, 55 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
г. Тольятти ул. Юбилейная, 55 05.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
г. Тольятти ул. Юбилейная, 55 06.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
г. Тольятти ул. Юбилейная, 55 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
г. Тольятти ул. Гидротехническая, 27а 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-6054
г. Тольятти ул. Гидротехническая, 27а 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-6054
г. Тольятти ул. Чайкиной, 43-А 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-2108
г. Тольятти ул. Чайкиной, 43-А 05.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-2108
г. Тольятти ул. Чайкиной, 43-А 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-2108
г. Тольятти ул. Мира, 73 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4725
г. Тольятти ул. Мира, 73 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-4725
г. Тольятти ул. Ленина, 87 04.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-7112
г. Тольятти ул. Ленина, 87 05.01.2019 10:00-14:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-7112
г. Тольятти ул. Ленина, 87 08.01.2019 10:00-16:30 8-800-707-00-70
вн. 5766-7112
с. Шигоны ул. Почтовая, 1-А 05.01.2019 10:00-12:30 8-800-707-00-70
вн. 5767-1700
Теги: Сбербанк Самарская область банки праздники
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