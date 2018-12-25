Сбербанк определился с графиком работы самарских отделений на новогодние праздники

Как сообщают в финансовой организации, 29, 30 и 31 декабря обслуживание клиентов Сбербанка производится по обычному режиму работы (в отделениях, чей график предусматривает работу в субботу). С 1 по 8 января обслуживание клиентов будет производится только в дежурных отделениях, указанных в таблице.

С более подробным расписанием работы отделений банка можно ознакомиться на его сайте в разделе "Отделения и банкоматы".