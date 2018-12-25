Сбербанк определился с графиком работы самарских отделений на новогодние праздники

Как сообщают в финансовой организации, 29, 30 и 31 декабря обслуживание клиентов Сбербанка производится по обычному режиму работы (в отделениях, чей график предусматривает работу в субботу). С 1 по 8 января обслуживание клиентов будет производится только в дежурных отделениях, указанных в таблице.
С более подробным расписанием работы отделений банка можно ознакомиться на его сайте в разделе "Отделения и банкоматы".
|Населенный пункт
|Адрес отделения
|Дата работы
|Время-работы
|Телефон
|г. Самара
|ул. Металлургов, 67
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9315101
|г. Самара
|пр. Кирова, 130
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210266
|г. Самара
|ул. Революционная, 126
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210316
|г. Самара
|ул. Промышленности , 285
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210260
|г. Самара
|пр-т Карла Маркса, 179
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2602454
|г. Самара
|ул. Антонова-Овсеенко, 3
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2246452
|г. Самара
|п-т Кирова, 283
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|г. Самара
|Зубчаниновское шоссе, 159
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9312737
|г. Самара
|ул. 22 Партьсъезда, 33
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2500134
|г. Самара
|ул. Стара- Загора, 139
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3314791
|г. Самара
|ул. Димитрова, 112
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9524912
|г. Самара
|ул. Победы, 84
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)321-03-60
|г. Самара
|ул. Победы, 104
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9318851
|г. Самара
|ул. Мичурина, 52
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2500075
|г. Самара
|ул. Ново-Садовая, 347а
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210233
|г. Самара
|ул. Сов. Армии, 239
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210230
|г. Самара
|пр. Ленина, 2а
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3376925
|г. Самара
|пр-т Масленникова, 21
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3348303
|г. Самара
|ул. С.Лазо, д.26а
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9500441
|г. Самара
|п. Мехзавод, квартал 7 д.1
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9571339
|г. Самара
|ул. Крутые ключи,23
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2130181
|г. Самара
|ул. Куйбышева, 93
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3333309
|г. Самара
|Пугачевский тракт, 61
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2500331
|г. Самара
|пр. Кирова, 304а
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210470
|г. Самара
|ул. Ташкентская 92
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210490
|г. Самара
|ул. Владимирская, 35
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2479045
|г. Самара
|ул. Агибалова, 78
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3739065
|г. Самара
|ул. Гагарина, 19
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2279840
|г. Самара
|ул. Самарская, 207
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2266708
|г.о. Самара
|ул. Победы, 93
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846) 3210436
|г. Самара
|ул. Ленина, 88
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(84639)32546
|г. Самара
|ул.Советская, 2/144
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9981705
|г. Самара
|ул.Металлургов, 67
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9315101
|г. Самара
|пр Кирова, 130
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210266
|г. Самара
|ул. Революционная, 126
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210316
|г. Самара
|ул. Промышленности , 285
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210260
|г. Самара
|пр-т Карла Маркса, 179
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2602454
|г. Самара
|ул. Антонова-Овсеенко, 3
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2246452
|г. Самара
|п-т Кирова, 283
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|г. Самара
|Зубчаниновское шоссе, 159
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9312737
|г. Самара
|ул. 22 Партьсъезда, 33
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2500134
|г. Самара
|ул. Стара- Загора, 139
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3314791
|г. Самара
|ул.Димитрова, 112
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9524912
|г. Самара
|ул. Победы, 84
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)321-03-60
|г. Самара
|ул. Победы, 104
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9318851
|г. Самара
|ул.Мичурина, 52
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2500075
|г. Самара
|ул. Ново-Садовая, 347а
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210233
|г. Самара
|ул. Сов. Армии, 239
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210230
|г. Самара
|пр. Ленина, 2а
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3376925
|г. Самара
|пр-т Масленникова, 21
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3348303
|г. Самара
|ул. С.Лазо, д.26а
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9500441
|г. Самара
|п. Мехзавод, квартал 7 д.1
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9571339
|г. Самара
|ул. Крутые ключи,23
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2130181
|г. Самара
|ул.Куйбышева, 93
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3333309
|г. Самара
|Пугачевский тракт, 61
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2500331
|г. Самара
|пр. Кирова, 304а
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210470
|г. Самара
|ул. Ташкентская 92
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3210490
|г. Самара
|ул. Владимирская, 35
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2479045
|г. Самара
|ул. Агибалова, 78
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3739065
|г. Самара
|ул. Гагарина, 19
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2279840
|г. Самара
|ул.Самарская, 207
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)2266708
|г. Самара
|ул. Октябрьская, 10
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(84639)21250
|г. Самара
|ул. Советская, 2/144
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)9981705
|г. Самара
|ул. Победы, 93
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846) 3210436
|г. Похвистнево
|ул. Васильева,6
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)5621432
|с. Красный Яр
|ул. Кооперативная 102
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)5721089
|с. Красный Яр
|ул. Кооперативная 102
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)5721089
|г. Новокуйбышевск
|ул. Молодежная, 1
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3576013
|г. Новокуйбышевск
|ул. Миронова, 6
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3567023
|г. Новокуйбышевск
|ул.Молодежная, 1
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)3576013
|г. Кинель
|ул. Демьяна Бедного, 44
|04.01.2019
|10:00 - 15:00
|(84663)62870
|г. Кинель
|ул. Демьяна Бедного, 44
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(84663)62870
|г. Нефтегорск
|пр-т Победы, 9а
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)7021135
|п. Безенчук
|ул. Мамистова,7
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(846)7621640
|г. Отрадный
|ул. Первомайская, 30 а
|08.01.2019
|10:00 - 15:00
|(84661)24975
|г. Жигулевск
|ул. Комсомольская, 36
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-1900
|г. Жигулевск
|ул. Комсомольская, 36
|05.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-1900
|г. Жигулевск
|ул. Комсомольская, 36
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-1900
|г. Октябрьск
|ул. Дзержинского, 41-А
|05.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1600
|г. Сызрань
|ул. Лазо, 28
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1800
|г. Сызрань
|ул. Советская, 89
|05.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1840
|г. Сызрань
|ул. Советская, 89
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1840
|г. Сызрань
|ул. 50 Лет Октября, 54
|05.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1880
|г. Сызрань
|ул. 50 Лет Октября, 54
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1880
|г. Сызрань
|ул. Советская, 42
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1244
|г. Сызрань
|ул. Советская, 42
|06.01.2019
|10:00-13:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1244
|г. Тольятти
|пр-т Степана Разина, 81
|05.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4740
|г. Тольятти
|пр-т Степана Разина, 81
|08.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4740
|г. Тольятти
|ул. Юбилейная, 1А
|04.01.2019
|10:00-13:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4580
|г. Тольятти
|ул. Юбилейная, 1А
|08.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4580
|г. Тольятти
|ул. Революционная, 11-Б
|04.01.2019
|10:00-13:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4137
|г. Тольятти
|ул. Революционная, 11-Б
|08.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4137
|г. Тольятти
|Цветной б-р, 15-А
|04.01.2019
|10:00-13:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4815
|г. Тольятти
|Цветной б-р, 15-А
|08.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4815
|г. Тольятти
|Ленинский пр-т, 1-А
|04.01.2019
|10:00-13:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4537
|г. Тольятти
|Ленинский пр-т, 1-А
|05.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4537
|г. Тольятти
|Ленинский пр-т, 1-А
|08.01.2019
|10:00-15:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4537
|г. Тольятти
|ул. Юбилейная, 55
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
|г. Тольятти
|ул. Юбилейная, 55
|05.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
|г. Тольятти
|ул. Юбилейная, 55
|06.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
|г. Тольятти
|ул. Юбилейная, 55
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-3325
|г. Тольятти
|ул. Гидротехническая, 27а
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-6054
|г. Тольятти
|ул. Гидротехническая, 27а
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-6054
|г. Тольятти
|ул. Чайкиной, 43-А
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-2108
|г. Тольятти
|ул. Чайкиной, 43-А
|05.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-2108
|г. Тольятти
|ул. Чайкиной, 43-А
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-2108
|г. Тольятти
|ул. Мира, 73
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4725
|г. Тольятти
|ул. Мира, 73
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-4725
|г. Тольятти
|ул. Ленина, 87
|04.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-7112
|г. Тольятти
|ул. Ленина, 87
|05.01.2019
|10:00-14:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-7112
|г. Тольятти
|ул. Ленина, 87
|08.01.2019
|10:00-16:30
|8-800-707-00-70
вн. 5766-7112
|с. Шигоны
|ул. Почтовая, 1-А
|05.01.2019
|10:00-12:30
|8-800-707-00-70
вн. 5767-1700