"Ох уж эти сказочки": можно ли заработать на новогодних акциях от банков

В уходящем 2020-м году ставки по вкладам падали как прошлогодний снег в известном мультфильме. Возможно ли накануне 2021-го заработать на предпраздничных акциях и новогодних вкладах? Финансовый сервис "Выберу.ру" изучил предложения банков и напоминает, что с 1 января с дохода по вкладу придется заплатить еще и налог.

К Новому году подарки делает не только Дед Мороз. Магазины запускают акции, чтобы люди тратили больше денег, а банки, наоборот, предлагают специальные праздничные вклады, чтобы люди спасли деньги от самих себя и еще немного на этом заработали. Так происходит каждый год, но 2020-й - особенный. С начала года ЦБ опустил ключевую ставку уже на 2,25%, что сделало проценты по вкладам рекордно низкими. Как на этом фоне смотрятся предновогодние акции и можно ли на них заработать?

Депозитный тренд уходящего 2020 года

Предновогодние вклады 2020 запускаются под звездой низких ставок. Максимальная - 5,8% годовых. Для того, кто помнит вклады трехгодичной давности под 10% годовых, этого явно мало. Но на фоне текущих ставок (чуть более 4%) такие акционные вклады можно называть выгодными.

С учетом того, что ЦБ анонсирует инфляцию по итогам года 4%, вклады под 5,25 - 5,6% принесут доход, хотя и небольшой.

Мелкий шрифт условий читаем еще внимательнее

Еще одна тенденция этого сезона - дополнительные условия. Открывая вклад, надо внимательно читать договор. Например, есть банки, которые дают анонсированную в рекламе ставку только при подключении дополнительных услуг банка.

Так, ВТБ откроет вклад под 5,3% только владельцу мультикарты с подключенной опцией "Сбережения". Совкомбанк увеличивает ставку по вкладу для владельцев карты "Халва", выполнивших определенные условия по ней.

Пандемия заставила людей осесть по домам. Для компаний стало хорошим тоном предлагать онлайн-услуги вместо приглашения в офис. Практически все банки, учитывая требования времени, позволяют открыть вклады онлайн, более того, дают за это бонусы. В интернет-банке минимальная сумма вклада может оказаться ниже, чем при открытии через офис, а проценты - выше.

Рейтинг новогодних вкладов

Пусть этот год и не радует высокими ставками по вкладам, но выбор присутствует. Свободные деньги (например, от продажи недвижимости) в любом случае выгоднее положить в банк. Дома они будут только обесцениваться, привлекать злоумышленников и соблазнять на траты.

Чтобы помочь всем, кто сравнивает и ищет выгоду, аналитики "Выберу.ру" составили рейтинг предновогодних вкладов. Исследование сервиса является некоммерческим и нерекламным, и все банки, представленные в нем, являются участниками системы страхования; возврат вкладов гарантирован государством.

Опираясь на собственную методику расчетов, эксперты учитывали не только процентную ставку, но и надежность банка, реальный доход по вкладу, условия начисления процентов и возможность воспользоваться сбережениями при необходимости.

В тройке лидеров новогоднего рейтинга:

"Почта банк", вклад "Новый год":

Процентная ставка - 5,25%;

Срок вклада - 91 день;

Сумма вклада - от 100 тыс. руб.;

Выплата процентов - в конце срока с капитализацией;

Есть возможность пополнения в течение первых 10 дней с даты подачи заявления.



Примсоцбанк, вклад "Новогодний чулок онлайн":

Процентная ставка - 5,2%;

Срок вклада - 367 дней;

Неснижаемый остаток - 10 тыс. руб.;

Начисление процентов - ежеквартально, в конце срока;

Пополнение в течение первых 180 дней.

ББР банк, вклад "Чудесный Новый год":

Процентная ставка - от 4,6% до 5,5%;

Срок вклада - 91, 181, 271, 365 дней;

Минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб.;

Проценты выплачиваются в дату заключения договора вклада;

Пополнение не предусмотрено;

Расходные операции не предусмотрены.

Далее в рейтинге находятся предложения Банка "Левобережный", Совкомбанка, Экспобанка, Металлинвестбанка, СДМ Банка, Банка "Уралсиб" и Банка Союз.

Большинство вкладов открываются на срок от года и выше, а значит, с 1 января 2021 г. с дохода по вкладу придется заплатить налог. Дата открытия депозита не имеет значения, потому что налог будет начислен на доход, выплаченный в 2021 году.