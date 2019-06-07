Удаленная идентификация поможет клиентам банков обезопасить себя от киберпреступников

Сбор биометрических данных поможет банкам обезопасить своих клиентов от злоумышленников, утверждают эксперты Лаборатории Касперского.

Не очень давно Банк России решил перейти на удаленную идентификацию с помощью биометрических данных клиентов - уникальных характеристик каждого человека. В Лаборатории Касперского поясняют, что причин беспокоиться о личной безопасности нет, как минимум потому, что бизнес любой банковской системы строится на обеспечении безопасности своих же киберактивов. Нет смысла устанавливать ненадежные системы, так как они могут поставить под угрозу все дело.

При внедрении удаленной идентификации банки используют принцип эшелонированной защиты. "Есть несколько эшелонов, чтобы использовать программное и аппаратное обеспечение для защиты на всех этапах: и процессинг, и защита корпоративного сегмента, - комментирует руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT Владимир Дащенко, - если до того была грамотно выстроена модель угроз, тогда риски эксплуатации уязвимости и утечки данных минимизируются очень сильно". Эксперт отмечает, что пока со 100% долей вероятности нельзя сказать, что это зрелая с точки зрения безопасности технология. Однако биометрия имеет перспективу стать одной из самых безопасных систем в мире.



