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Банки и вклады Деньги

В Самарской области на 31% увеличилась выдача кредитных карт

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре 2018 года банки России выдали 1,2 млн новых кредитных карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с ноябрем 2017 года рост выдачи составил 44,5%.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (74,5 тыс. ед.), Московской области (64,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (44,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (38,3 тыс. ед.), Свердловской области (38 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (35,7 тыс. ед.). В Самарской области этот показатель составил 28,7 тыс. новых карт. По сравнению с ноябрем 2017 года рост составил 31,2%.

Наибольшая динамика выдачи кредитных карт зафиксирована в Московской (+60,7%) и Свердловской (+50,1%) областях, Москве (+49,2%), Ставропольском крае (+45,1%) и Саратовской области (+42,9%).

"Темпы роста выдачи новых кредитных карт в уходящем году остаются на стабильно высоком уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.), а также простоте и удобству их использования".

Теги: Викулин Александр НБКИ Самара банковская карта банки
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