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Самарцы сыграют в интеллектуальный квиз в стиле Retrowave

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 марта, в Самаре пройдет интеллектуально-развлекательная игра "Быстрый квиз". Организатор мероприятия - телеком-оператор "Дом.ru" - приглашает всех желающих проверить свои знания и окунуться в неповторимую атмосферу 1980-х, воспевающую научную фантастику, видеоигры и синтипоп-музыку.

"Быстрый квиз" пройдет в баре "Дорогая, я перезвоню" (Московское шоссе, 4, стр. 15). Сбор команд - в 19:00, вход по предварительной регистрации (количество команд ограничено). Гостей ждут необычные вопросы о кино, сериалах, музыке, компьютерных играх, а также креативная фотозона, конкурсы и сюрпризы от партнеров события - бара "Дорогая, я перезвоню", информационного портала "ВолгаНьюс". Команда самых быстрых и эрудированных, которая в четырех раундах наберет максимальное количество баллов, станет чемпионом игры и получит фирменные подарки от "Дом.ru". Зарегистрироваться на игру можно в группе "Домашние новости" в "ВКонтакте". В команде допускается не более шести человек. 

"Из года в год "Дом.ru" проводит квизы в разных городах, и они набирают все большую популярность. Мы рады продолжить эту традицию в Самаре. Формат быстрого квиза выбран не случайно. Особенность игры - в том, что у команд будет ограниченное время на поиск ответа, но при этом они получат подсказку и смогут справиться с заданием. В этой игре большую роль играет скорость реакции. И скорость же играет ключевую роль при выборе оператора. Клиенты компании выходят в Сеть на скорости до 600 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы Интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, основанным на миллионах тестов российских пользователей, "Дом.ru" признан провайдером самого быстрого домашнего Интернета 2018 года", - комментирует директор филиала "Дом.ru" в Самаре Алексей Огарков.

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