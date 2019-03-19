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Досуг Отдых

Киномания теперь проходит дважды в неделю

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мягкий кинотеатр в Самаре продолжает баловать своих зрителей. Акция "Киномания" теперь проходит два дня в неделю.

Каждый понедельник и вторник все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, в Мягком кинотеатре можно посмотреть всего за 170 рублей. Предложение действует для всех возрастных категорий. Данная акция действует не только на утренние и дневные, но и на вечерние показы.

Напоминаем, смотреть фильмы в Мягком кинотеатре не только интересно, но и комфортно. Уникальное оборудование кинотеатра (кресла-диваны с выдвигающейся подставкой для ног в каждом зале и увеличенное пространство между рядами) позволяет зрителям расположиться с максимальным удобством. Запасаемся попкорном!

Билеты можно приобрести в кассах и онлайн.

Теги: ТРК Гудок кино кинотеатр отдых досуг Самара
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