Недержание мочи у женщин: проблема, о которой боятся сказать вслух

Деликатная и крайне досадная проблема многих женщин вполне поддается решению. Главное – правильный образ жизни и своевременное обращение к специалисту. О том, как современная медицина справляется с заболеванием и как женщине сохранить здоровье, нам рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории Светлана Стулова.

- Каковы причины возникновения проблем недержания мочи у женщин?

- Таз женщины книзу расширен – это позволяет ей беспрепятственно рожать детей. Матка и придатки подвешены на хорошо растяжимых связках. И даже если женщина не рожает, то уже к сорока годам отмечается незначительное провисание стенок влагалища, которое мы называем пролапсом гениталий.

Если были роды, то, как правило, первые признаки опущения стенок влагалища видны уже в послеродовом периоде. В течение года значительная часть тканей возвращается на свое место, но они все еще остаются в податливом состоянии. Очень важно в это время не заниматься тяжелыми физическими упражнениями, не поднимать тяжести, что любят делать наши женщины в спортзалах, поднимая грузы в 35–50 килограммов. Это вообще недопустимо для женского организма! Иногда я вижу женщин после родов, которые такими упражнениями доводят себя до пролапса второй-третьей стадии, когда шейка матки становится видна уже при осмотре на кресле без помощи зеркал.

- Что еще может способствовать пролапсу?

- Есть такое понятие как врожденная дисплазия соединительной ткани. У людей с этой аномалией соединительная ткань может растягиваться практически до бесконечности. Как правило, у них не бывает растяжек даже после беременности. Эти женщины – в группе риска по тяжелому пролапсу (третьей-четвертой стадии). И с ними надо начинать работу уже спустя 6–8 недель после родов.

- Что может послужить фактором риска?

- Разрезы промежности в родах и расхождение рубца после сшивания, наложение вторичных швов на промежность, крупные дети, многочисленные роды. Как правило, пациентки после 3–4 родов уже имеют пролапс первой-второй степени, даже если они рожали детей обычной массы, не превышающей 3600 граммов.

- Правда ли, что причина может быть не только физиологической, но и чисто психологической?

- Существует несколько видов недержания мочи. Только стрессовое или ургентное недержание встречается редко. Но стрессовый фактор может влиять на развитие ургентного недержания мочи. Это означает, что женщина без своего желания, в том числе без физической нагрузки, вдруг испытывает непреодолимое желание помочиться и не может его сдержать никаким образом. В этом случае, кроме оперативных методик, необходимо медикаментозное воздействие на стенку мочевого пузыря, которое снимет его реактивность. Этим занимаются урологи. Необходима очень точная диагностика такого вида недержания. Другой вид недержания (наиболее частый) – это когда женщина при физических упражнениях, при кашле, чихании, смехе, прыжках чувствует, что подтекает моча. Как правило, он развивается вследствие повреждающих факторов – ослеродовой период, подъем тяжестей, особенности соединительной ткани, когда опускается передняя стенка влагалища.

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- Приходилось слышать два противоречащих мифа: “недержание не лечится” и “его можно вылечить буквально за день”. Вы можете их подтвердить или опровергнуть? Как обстоят дела с лечением и его эффективностью на самом деле?

- Могу полностью опровергнуть первое утверждение и не могу подтвердить второе. Однозначно лечить недержание мочи нужно. Это может занять несколько недель или год – но мы всегда поможем пациентке. И заниматься этим надо обязательно. Почему? Женщина, кроме прочего, лишается естественной биологической защиты от инфекций, если у нее есть опущение стенок влагалища или выпадение матки.

Сегодня существуют эффективные способы неоперативного малоинвазивного восстановления. Основу их составляет лазерное воздействие на стенки влагалища и глубокие фасции таза, богатые коллагеном. Процедура выполняется с помощью высокоэффективного эрбиевого лазера.

В программу восстановления функций тазового дна также включается комплекс занятий, направленных на мышцы, – БОС-терапия. Применяются филеры на основе гиалуроновой кислоты для восполнения утраченного объема тканей. И на вход во влагалище накладывается высокоэффективная монофиламентная нить, которая удерживает тазовую диафрагму на нужном уровне.

Есть, конечно, очень сложные пациентки, у которых имеется неврологическая симптоматика, то есть нарушение иннервации мочевого пузыря. Но их не так много. И даже с ними, поработав какое-то время, мы можем прийти к выбору правильного метода лечения.

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- Расскажите подробнее, на чем основано действие лазера при лечении опущения тазовых органов?

- Эрбиевый лазер применяется при пролапсе гениталий не позднее второй стадии. Действие его основано на воздействии на коллагеновое волокно. Первая процедура действует на имеющийся коллаген. Повторные процедуры стимулируют выработку нового коллагена, который находится в фасциях тазового дна. Тем самым через полгода мы добиваемся уплотнения стенок влагалища и сокращения его размера до дородового состояния. В течение последующего полугода сохраняется очень стойкий тонусный эффект, это устраняет самопроизвольное подтекание мочи, расслабление влагалища при занятии спортом, при сексуальных отношениях. Укрепляем воздействием лазера в том числе и кожу промежности, что создает естественный каркас для органов малого таза и оказывает противодействие его опущению. Применение лазера в последние годы достаточно широко и хорошо себя зарекомендовало, мы и пациентки очень довольны результатами.

- ВОЗ признала недержание заболеванием общественного характера, то есть широко распространенным в обществе. Какова статистика в нашей стране?

- Статистика зависит от возраста. Если взять ранний репродуктивный период – то это не более 5% женщин, если рассматриваем возраст 35 и выше – то это уже 35%, старше 50 – это 85%. Фактически каждая женщина за свою жизнь сталкивается с такими симптомами.

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- Какие симптомы должны насторожить женщину? Когда лучше обратиться к врачу, чтобы не запустить заболевание?

- Дискомфорт внизу живота, тянущие ощущения, не связанные с другими заболеваниями органов малого таза; неудержание мочи при любом напряжении (смехе, кашле, чихании, прыжках, подъеме тяжестей); внезапные позывы к мочеиспусканию, которые невозможно сдержать (могут появляться в любой ситуации); дискомфортные ощущения в области наружного устья уретры после полового контакта или не связанные с половым контактом; рези при мочеиспускании. Все эти симптомы должны быть поводом для обращения к специалисту.

- Существуют ли меры профилактики?

- Безусловно. Сейчас вопрос решается не только на уровне самой пациентки. К примеру, два года назад были приняты изменения в ведении родов – теперь мы отказались от рутинного использования эпизиотомии (разрезания промежности) во втором периоде родов, делаем только по строгим показаниям. Это позволяет женщине сохранить свою естественную анатомию, помогает ей отсрочить проявление проблем как можно дольше.

- Что для этого нужно делать?

- В первую очередь – правильные физические упражнения для женщин. Всегда акцентирую на этом внимание. Потому что сталкиваюсь с очень неграмотными физическими нагрузками, которые сейчас пропагандируются. К сожалению, в большинстве своем тренеры имеют поверхностные знания о строении человека и назначают женщинам тренировки, которые способствуют опущению органов малого таза, растяжению естественных связок еще до родов. И после родов такие молодые женщины имеют проблемы в более выраженной степени. Для женщин самая грамотная физическая нагрузка – это стрейчинг, йога, пилатес. Если начать этим заниматься с молодого возраста, грамотно выстроив программу с тренером, то это станет залогом будущего здоровья.

Кроме этого, ВОЗ рекомендует каждой женщине обязательно ежегодно проходить 10–15 процедур БОС-терапии. Она должна выполняться строго под контролем специалиста, с применением профессионального оборудования. Категорически не рекомендую никому самостоятельно делать упражнения Кегеля! После таких неправильных занятий к нам женщины приходят с жалобами на усилившееся подтекание мочи. Наша практика показывает, что без помощи грамотного специалиста научиться работать именно мышцами тазового дна, исключая сокращение передней брюшной стенки, внутренней поверхности бедра или ягодиц, практически невозможно. А у мышц есть рефлекторная память, поэтому переучивать гораздо сложнее. Все эти методы должны быть контролируемы.

Обязательно надо обращать внимание на позвоночник. Это то, без чего у человека не может быть здоровья. Нужно следить, чтобы не было возрастных изменений позвоночника, следить за состоянием костной ткани, ее плотностью, заблаговременно принимать препараты, которые остановят остеопороз. Заместительная гормональная терапия для женщин старшей возрастной группы – без этого тоже никуда. Если у женщины будут утрачены рецепторы к эстрогенам, то самые чудодейственные препараты просто не будут усваиваться. Поэтому чем раньше женщина начнет следить за своим гормональным фоном, тем лучше.